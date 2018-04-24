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Вот это друг! Калашникова похвасталась кольцом за 15 тыс. евро
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Вот это друг! Калашникова похвасталась кольцом за 15 тыс. евро 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Светская дива рассказала о дорогом подарке от мужчины.
В конце прошлого года Анна Калашникова говорила, что ее отношения с ректором бизнес-школы «Синергия» Григорием Аветовым исключительно дружеские. «Он замечательный человек! Умный, красивый, не женат. Но пока мы только очень близкие друзья, не больше…» — рассказывала она в интервью. Но, кажется, теперь все изменилось: дружба переросла в роман. По крайней мере, на подарки для светской дивы мужчины денег точно не жалеет.
Сегодня, на красной ковровой дорожке pre-party Русской Музыкальной премии RU.TV Анна Калашникова похвасталась золотым кольцом с бриллиантом в размере 15 карат! Стоимость презента знаменитость, конечно, не расскрыла. Но по официальной информации минимальная цена такого украшения составляет не менее 15 тыс. евро (более 1 млн рублей). Неужели свадьба не за горами?
Кстати, для вечеринки телеканала светская дива как всегда подготовилась и появилась перед журналистами в золотом платье в восточном стиле и черных высоких сапогах. Также нельзя было не заметить отличного настроения звезды. Видимо, разочарования в личной жизни у Анны действительно закончились!
Некоторое время назад, напомним, Калашникова переживала расставание с певцом Прохором Шаляпиным.
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Женский форум
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