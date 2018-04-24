Вертикальный интим: 8 важных моментов секса стоя

Секс стоя — особый вид интимной близости, который доставит массу удовольствия, если овладеть им как следует. В идеальном случае можно устроить даже «69» в вертикальном варианте! Вот что об этом думают мужчины.

18+

1. Секс стоя — отличная поза, если он пропустил спортзал

Помимо удовольствия, можно потаскать тяжести (извини!) и сбросить сотню лишних калорий.

2. Это целое шоу В первый раз он очень хочет тебя удивить (и немного — себя).

3. Он увидел это в порно

Как и многие другие позы, которые не так уж распространены.

4. Он чувствует себя силачом

Викингом, покорителем морей… и тебя. А звучит неплохо!

5. Она неудобна, если он ниже

Увы, это действительно так, если оказывается, что он не может дотянуться пенисом до твоей вагины. Но есть разные варианты поз, не отчаивайтесь.

6. Скоро вы станете немного скользкими

И это даже удобно. И сексуально!

7. Если он тебя держит, может случиться всякое

Он понимает, что, уронив, потеряет право на продолжение, поэтому в подобном случае постарается аккуратно положить тебя, например, на кровать.

8. Секс стоя может завести вас куда угодно

От общественного туалета до примерочной, не считая множества вариантов дома. И это весьма интересно!

Читайте НАС ВКонтакте