Роза Сябитова: штамп в паспорте особенно защищает женщину

Ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, что чувства и доверие зависят от людей, а не от штампа в паспорте, передает НСН.

"Регистрация необходима. Это правильно. Штамп в паспорте особенно защищает женщину. Как хранительница очага и мать своих детей, она защищена в правах и во всем остальном.

Она не останется без штанов, если сравнивать с сожительством, где с чем пришла, с тем ушла, плюс еще детей с собой возьмешь. А если ты жена, то извините, как говорится, будем разбираться и разбираться достаточно серьезно", — сказала Сабитова.

"Я считаю, ЗАГС — это недоверие. Как только они подписали бумагу, они разрушают семью. Это недоверие между мужем и женой, я вообще против всего этого", — сказал Кадыров.