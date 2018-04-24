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Роза Сябитова: штамп в паспорте особенно защищает женщину
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Роза Сябитова: штамп в паспорте особенно защищает женщину 

Газета.Ru 1 час назад
Ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, что чувства и доверие зависят от людей, а не от штампа в паспорте, передает НСН.
"Регистрация необходима. Это правильно. Штамп в паспорте особенно защищает женщину. Как хранительница очага и мать своих детей, она защищена в правах и во всем остальном.
Она не останется без штанов, если сравнивать с сожительством, где с чем пришла, с тем ушла, плюс еще детей с собой возьмешь. А если ты жена, то извините, как говорится, будем разбираться и разбираться достаточно серьезно", — сказала Сабитова.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил против регистрации браков в ЗАГСе. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.
"Я считаю, ЗАГС — это недоверие. Как только они подписали бумагу, они разрушают семью. Это недоверие между мужем и женой, я вообще против всего этого", — сказал Кадыров.
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