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Старший сын Натальи Водяновой показал свою девушку
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Старший сын Натальи Водяновой показал свою девушку 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Поклонники супермодели Натальи Водяновой уверены, что ее 16-летний сын Лукас уже нашел себе девушку. По крайней мере, молодой человек сам поделился в Instagram фотографией, на которой он обнимает подругу по имени Мила. Узнать о ней чуть больше не удается, поскольку Instagram-аккаунт девушки закрыт от посторонних. Зато в подписи Лукас сопроводил снимок смайликом в виде сердечка. Поэтому выводы о том, что Мила — девушка сына Натальи Водяновой, напрашиваются сами собой. В комментариях под фото подписчики Лукаса отмечают, что пара выглядит очень мило. Некоторые на всякий случай попытались уточнить, действительно ли молодой человек встречается с Милой, но он пока не ответил на данные вопросы. Заметим, что лицо девушки можно легко разглядеть на фото, которым поделилась его мама Наталья Водянова. Звезда вместе с родными сейчас отдыхает в Испании. — подписала фото модель. На снимке Мила сидит рядом с Лукасом и Натальей. Напомним, всего Наталья Водянова воспитывает пятерых детей: 16-летнего Лукаса, одиннадцатилетнюю Неву, десятилетнего Виктора, рожденных в браке с британским аристократом Джастином Портманом, а также трехлетнего Максима и годовалого Романа от Антуана Арно. Самого младшего члена семьи модель начала показывать в Instagram совсем недавно. Раньше она предпочитала скрывать Романа от посторонних глаз. Заметим, что семья занимает очень важное место в жизни Натальи Водяновой. Дети, особенно старший Лукас, часто помогают маме в благотворительных акциях. Фото: Instagram / @natasupernova Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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