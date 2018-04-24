Яна Поплавская рассказала, как относится к неравным бракам 

В своей новой колонке на «Летидоре» актриса, журналист, преподаватель, мама двоих взрослых сыновей Яна Поплавская рассуждает о формуле успешного брака и о том, какую роль в этом играет разница в возрасте. Актриса уверена, что браки между людьми разных поколений не только возможны, но и бывают очень успешными: Яна отметила, что существуют мужчины без возраста, в которых влюбляешься из-за их невероятного обаяния ума. «Такой человек — выигрышный лотерейный билет. С ним не обращаешь внимания ни на разницу в возрасте, ни на толщину кошелька», — полагает Поплавская. Также колумнист «Летидора» рассматривает вариант отношений, когда женщина значительно старше своего избранника. Поплавская рассказала, почему мужчины тянутся к таким женщинам: О том, что такое категория «А», категория «Б» и возможна ли в отношениях категория «С», читайте в полной версии колонки Яны Поплавской ЗДЕСЬ. Фото: Instagram@theyanapoplavskaya Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!