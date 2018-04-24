Александр Рыбак неоднозначно высказался о женитьбе и рождении детей 

31-летний норвежский певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения, победитель конкурса песни «Евровидение-2009» Александр Рыбак совсем скоро попробует повторить свой триумф: артист участвует в «Евровидении-2018». В преддверии этого мужчина дал интервью, в котором помимо прочего довольно неоднозначно высказался о женитьбе и рождении детей. Прямо на вопрос о возможной свадьбе Александр Рыбак отвечать отказался, однако тему идеальных отношений поддержал: «Идеальные отношения бывают только в молодости, когда мы дети. А с опытом мне хочется больше и больше просто дружить с девушкой: радовать сюрпризами и просто не обижать…» «В личной жизни лучше найти свой путь, даже если никто этой дорогой раньше не ходил», — весьма витиевато выразил свое мнение артист в интервью «Телепрограмме». Отметим, Александр Рыбак частенько упоминает в многочисленных интервью, что в настоящий момент он счастлив с любимой девушкой. Да и в личном блоге нередко публикует совместные с ней фото. При этом подробностей отношений предпочитает не раскрывать — и держит личную жизнь вдали от любопытных глаз. Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!