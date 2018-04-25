Вещи в сексе, способные отбить желание напрочь

Секс занимает важную позицию в отношениях пары, поскольку с помощью него можно укрепить эмоциональную связь и показать свою любовь к человеку. К тому же, интим помогает укрепить здоровье и улучшить самочувствие, но не всех можно назвать действительно хорошими любовниками.

Многие факторы влияют на качество занятий любовью, и даже небольшие ошибки могут навредить процессу, но сексологи обнаружили самые частые из них, которые легко обезвредить.

Запах

Все удовольствие от поцелуя может исчезнуть из-за неприятного запаха изо рта партнера, который непредусмотрительно позволил себе съесть плохо пахнущие продукты. Ситуацию можно исправить чисткой ротовой полости или мятными леденцами, если нет возможности орудовать зубной щеткой.

Позы

Эксперты категорически не рекомендуют брать идеи для поз из порно, поскольку приемы из фильмов для взрослых не работают в реальной жизни. Секс должен быть приятным для партнеров, а обилие разных поз, неестественные изгибы и поддержки лишь портят ощущения. Также стоит запомнить, что постоянный секс в одной и той же позиции может негативно сказаться на ощущениях, поэтому в этом вопросе необходимо найти золотую середину.

Чистота

Для приятного времяпровождения в постели нельзя забывать о чистоте простыней. Даже если для хозяина комнаты его простыни не кажутся грязными, их стоит заменить на свежие, чтобы не портить впечатления от секса и о себе в целом.

Ритм

Привычка ускорять процесс может сыграть злую шутку, и вместо удовольствия от секса партнеры получат лишь потерянное время. Нужно заниматься любовью не ради необходимости или обязанности, а ради возлюбленного и взаимного обмена ощущениями.

Страх

Боязнь показаться смешным и неуклюжим или, наоборот, чрезмерное старание сделать все правильно, могут привести к провалу. Также стоит избавиться от всевозможных комплексов, поскольку полное раскрепощение в постели позволит максимально насладиться процессом.

Мысли

Необходимо позаботиться, чтобы от любовных ласк ничто не отвлекало, и тогда партнеры смогут получить истинное наслаждение. Однако даже после идеального свидания планы пары на приятное времяпрепровождение могут быть разрушены неподходящими ситуации мыслями, например, о зарплате, работе и бытовых проблемах.

Ожидание

Некоторые пары относятся к сексу, как к физической потребности, исключая желание получить душевное удовольствие, окунувшись в романтику. Еще одним плохим решением является ожидать от секса чего-то сверх романтичного, и иногда эксперты рекомендуют просто получать наслаждение от процесса.