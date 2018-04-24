«Никакого секса с пирсингом!»: 8 забавных историй о неожиданностях в сексе

Многие из нас наверняка делали во время секса такое, о чем не хочется вспоминать. Конечно, это не делает нас плохими или недостойными, но все же бывает немного стыдно. Вот что рассказывают о таких моментах.

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«Младший брат моей девушки вошел, когда она делала мне минет. Он, конечно, не понял, что это было, но тут же вышел. А я от неожиданности отпрянул от нее в самый важный момент. Пришлось все отмывать», — Денис, 30 лет.

«Лет в одиннадцать я обнаружила, что можно получать удовольствие, засовывая внутрь всякие предметы. И много экспериментировала. Самый странный вариант — несколько платьев для Барби! Неприятно даже вспоминать, но они застряли, вынимать было трудно, а одно и вовсе провело там лишний час», — Настя, 23 года.

«Мы занимались анальным сексом, я предупредил, что снял презерватив и готовлюсь к оргазму, она была согласна. И в этот самый момент она изогнулась и выпустила… ммм. газы. Получился фонтан! Было очень странно, но мы долго смеялись», — Вадим, 28 лет.

«В институте я однажды занималась оральным сексом с парнем, у которого в пенисе был пирсинг. И когда я продвинулась глубже и взяла пенис в рот почти целиком, его кольцо отцепилось и попало мне в горло. Я думала, что умру! Отклонилась назад и попыталась откашляться, в итоге повредила гланды. Мы отправились в больницу, где мне вырезали остатки гланд. Больше я не встречаюсь с людьми с интимным пирсингом!» — Марина, 25 лет.

«У меня был секс с бывшим парнем лучшей подруги. Средь бела дня в парке», — Инга, 26 лет.

«Однажды девушка сказала: «Хочу почувствовать тебя внутри». Я ответил, что хочу того же. Это было глупо, но она рассмеялась», — Андрей, 28 лет.

«Мы с девушкой занимались сексом в номере отеля. А на соседней кровати спала ее бабушка», — Олег, 30 лет.

«Однажды я согласилась на секс с парнем и его лучшим другом. В итоге вышло так, что я вышла замуж за этого друга», — Любовь, 27 лет.

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