«Осталась глава про секс»: Алена Водонаева защитила диплом и дописывает книгу

Телеведущая Алена Водонаева похвасталась очередным успехом. Оказывается, 35-летняя красавица в последнее время была занята учебой и даже защитила диплом. Знаменитость, интересы которой весьма разносторонние, работает на телевидении, снимается для рекламы и глянцевых журналов, а также пишет книги. Целеустремленности светской львицы могут позавидовать многие звезды шоу-бизнеса, ведь она умеет совмещать активную трудовую деятельность и воспитание семилетнего сына.

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева поделилась интересными сведениями о своей жизни. Оказывается, она продолжает учиться. Красавица, как известно, окончила Тюменский университет и по специальности она — журналист. Но на днях она получила новый диплом, правда, не уточнила, какой: «Так я не люблю вставать в школу. И это только первый класс. Я, кстати, сама на днях диплом защитила. Поэтому и пропала так надолго с радаров… Плюс один диплом пока откладываю в сторону, порадуюсь позже. И заканчиваю книгу. Осталась глава про секс, съемка фитнес-упражнений с моим тренером и вуаля — можно в печать».

Подписчики Алены отреагировали на ее стремление к знаниям. Они считают, что нужно брать пример с Водонаевой и постигать новое. Но что касается книги, то здесь не все так однозначно — недоброжелатели указывают на то, что телезвезде не к лицу писать о сексе, ведь она уже давно не свободная девушка, а замужняя дама, которая воспитывает ребенка: «Надоело все про секс и фитнес». «Молодец, такая умница, что второе образование получила!» «Класс, защитила диплом и дописывает книгу, а вы что сделали, критиканы диванные?»

«Я тоже учусь всю сознательную жизнь, считаю, что это правильно». «Ты — мотиватор для меня! Все успеваешь, как только удается?» «У тебя то секс, то еда, то фитнес. А диплом какой? Сексолога? Или диетолога?» Помимо съемок Алена проявляет себя в качестве предпринимателя, занимаясь дизайном одежды. Но изделия, выпущенные под ее брендом, оказались не по карману значительной части модников, которые любят Водонаеву. А недавно селебрити запустила линейку еды, но многие посчитали, что блюда очень дорогие и заказывать их бессмысленно.

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