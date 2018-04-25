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Астрологический прогноз для Джастина Бибера
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Астрологический прогноз для Джастина Бибера 

Popcake.tv 23 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Мы решили запустить рубрику — «Астрологический прогноз для звезды» от нашего редакционного астролога Ирина Чукреева. Теперь вы будете знать о любимых звездах еще больше! Сегодня Джастин Бибер!
Ближайшее время что ждёт Джастина Бибера. Рыбка по знаку зодиака. В карьере: все ровно и без изменений, Джастин скоро удивит нас новыми работами.
В любви: Его Луна и Венера очень сложные и проблемные, причина всему виной состояние и отношения его мамы. Луна в скорпионе и он очень скрытный и все держит в себе. Ну, девочки, кому такое счастье. При этом его сексуальная планета Венера, очень сексуальна активна, не думаю, что он очень верный бойфренд, скорее ещё сильнее скрытный! В тихом омуте, сами знаете кто водится.
Поэтому с любовью все не так, как кричат таблоиды. В целом месяц, не принесёт ему никаких серьезных изменений! А если что то случится этот «тихушник» нам не расскажет!
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