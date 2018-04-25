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Ольга Куриленко заговорила о тяжелом расставании с бывшим возлюбленным
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Ольга Куриленко заговорила о тяжелом расставании с бывшим возлюбленным 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ольга Куриленко впервые стала мамой в 2015 году — она родила сына Сашу своему супругу Максу Бениц. Актриса тщательно скрывала беременность — поклонники узнали о прибавлении лишь после того, как малыш уже появился на свет. Впрочем, и после родов Куриленко скрывала сына и долгое время не показывала его фотографий.
Отметим, что Ольга всегда скрывала личную жизнь и не слишком любила говорить о своих отношениях с противоположным полом. Со своим нынешним мужем она познакомилась на съемках фильма в 2014 году. На тот момент Ольга переживала тяжелое расставание с бывшим возлюбленным — актером Дэнни Хьюстоном.
Куриленко вспоминает, что отношения с Дэнни закончились не лучшим образом — актриса многим пожертвовала ради любимого мужчины, но взамен ничего не получала.
"В то время у меня был тяжелый период, я расставалась с любимым, которого пыталась спасти от его демонов, полагаясь на свою силу. Никогда я еще так много не отдавала, стольким не жертвовала ради любимого человека. Но он лишь мучил меня и ничего не давал взамен. Даже его друзья советовали отказаться, бросить Дэнни, бежать от него, зная, насколько он уже разрушен. Но я не сдавалась. К сожалению, ничего у меня не вышло. Я была измучена, опустошена морально и физически. Но это не его вина, конечно, я понимаю… И уверена, что единственное, для чего женщины и мужчины нужны друг другу, — это любовь", — рассказала Куриленко для "7 Дней".
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