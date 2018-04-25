Tyga все еще надеется вернуть Кайли Дженнер

Трэвису Скотту (Travis Scott) стоило бы запереть свою девушку дома! В противном случае у Кайли Дженнер (Kylie Jenner) есть шанс столкнуться с бывшим, рэпером Tyga, который все еще сходит по ней с ума.

Даже несмотря на то, что почти каждый день музыкант развлекается с новой моделью, он не может перестать думать о Кайли. «Он все еще очень скучает по Кайли и думает, что в роли матери она выглядит еще сексуальнее, чем когда-либо», — сообщают анонимные источники. — «Он пытается заменить Кайли другими женщинами, но он не может забыть ее с тех пор, как они расстались».

По словам инсайдеров, «Tyga время от времени отправляет Кайли сообщения, чтобы узнать, как у нее дела и чтобы напомнить ей, что он скучает». Интересно, отвечает ли девушка на его послания?.. Как-никак, отношения с рэпером, продолжавшиеся около двух лет, были первыми серьезными отношениями в жизни модели. Они впервые встретились в-ом, но официально раскрыли свой роман только в-ом, когда девушке исполнилось лет.

В-м пара разбежалась, а уже через недели Кайли встретила Трэвиса — их первые совместные фотографии с фестиваля тут же разлетелись по фанатским страничкам и пабликам. В сентябре того же года девушка забеременела, а в феврале объявила о временном прекращении карьеры и решила посвятить все свободное время своему бойфренду и их будущему ребенку.