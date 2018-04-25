Ещё
Tyga все еще надеется вернуть Кайли Дженнер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Tyga все еще надеется вернуть Кайли Дженнер 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Трэвису Скотту (Travis Scott) стоило бы запереть свою девушку дома! В противном случае у Кайли Дженнер (Kylie Jenner) есть шанс столкнуться с бывшим, рэпером Tyga, который все еще сходит по ней с ума.
Даже несмотря на то, что почти каждый день музыкант развлекается с новой моделью, он не может перестать думать о Кайли. «Он все еще очень скучает по Кайли и думает, что в роли матери она выглядит еще сексуальнее, чем когда-либо», — сообщают анонимные источники. — «Он пытается заменить Кайли другими женщинами, но он не может забыть ее с тех пор, как они расстались».
По словам инсайдеров, «Tyga время от времени отправляет Кайли сообщения, чтобы узнать, как у нее дела и чтобы напомнить ей, что он скучает». Интересно, отвечает ли девушка на его послания?.. Как-никак, отношения с рэпером, продолжавшиеся около двух лет, были первыми серьезными отношениями в жизни модели. Они впервые встретились в-ом, но официально раскрыли свой роман только в-ом, когда девушке исполнилось лет.
В-м пара разбежалась, а уже через недели Кайли встретила Трэвиса — их первые совместные фотографии с фестиваля тут же разлетелись по фанатским страничкам и пабликам. В сентябре того же года девушка забеременела, а в феврале объявила о временном прекращении карьеры и решила посвятить все свободное время своему бойфренду и их будущему ребенку.
Popcake.tv: последние новости
Астрологический прогноз для Джастина Бибера Дакоту Джонсон бросил бой-френд? Кристен Стюарт бросает Стеллу Максвелл?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Дома-2» весила 143 кг и показала фото7
Буйнов: «Жена каждый день устраивает войнушку»5
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой267
Эмили Ратаковски полностью разделась для Нью-Йорка15
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали27
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
04:08
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему
Психология
00:15
Волочкова сменила пачку на банный веник
Звёзды
00:07
Эмили Ратаковски полностью разделась для Нью-Йорка
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение