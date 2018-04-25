Друзья Хлое Кардашьян подстрекают ее связаться с любовницей Тристана Томпсона

Хлое Кардашьян решила игнорировать все новости об измене Тристана Томпсона и сконцентрироваться на своей дочери. Более того, звезда реалити-шоу не хочет верить в то, что ее возлюбленный мог предать ее.

Тристан поклялся ей, что у него ничего не было с Лани, и Хлое очень хочет ему верить, но сомнения все-таки есть. Друзья Хлое предлагают ей связаться с Лани, чтобы услышать ее версию событий. Вот только Хлое не готова к этому. Она хочет оградить себя от негатива и просто оставаться счастливой.

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон

Напомним, что видео, на котором Тристан целуется с моделью Лани Блэр, появилось в соцсетях и спровоцировало ранние схватки у Хлое. В результате звезда реалити-шоу родила дочь раньше срока.

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон встречаются чуть больше года. Новость о том, что сестра Ким ждет первого ребенка, появилась в сентябре 2017. Инсайдеры утверждают, что Хлое и Тристан уже готовы сделать следующий шаг и пожениться. Однако будущая мама не хочет никуда спешить и ждет подходящего момента.