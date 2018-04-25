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Друзья Хлое Кардашьян подстрекают ее связаться с любовницей Тристана Томпсона
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Друзья Хлое Кардашьян подстрекают ее связаться с любовницей Тристана Томпсона 

Журнал ОК! 1 час назад
Хлое Кардашьян решила игнорировать все новости об измене Тристана Томпсона и сконцентрироваться на своей дочери. Более того, звезда реалити-шоу не хочет верить в то, что ее возлюбленный мог предать ее.
Тристан поклялся ей, что у него ничего не было с Лани, и Хлое очень хочет ему верить, но сомнения все-таки есть. Друзья Хлое предлагают ей связаться с Лани, чтобы услышать ее версию событий. Вот только Хлое не готова к этому. Она хочет оградить себя от негатива и просто оставаться счастливой.
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон
Напомним, что видео, на котором Тристан целуется с моделью Лани Блэр, появилось в соцсетях и спровоцировало ранние схватки у Хлое. В результате звезда реалити-шоу родила дочь раньше срока.
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон встречаются чуть больше года. Новость о том, что сестра Ким ждет первого ребенка, появилась в сентябре 2017. Инсайдеры утверждают, что Хлое и Тристан уже готовы сделать следующий шаг и пожениться. Однако будущая мама не хочет никуда спешить и ждет подходящего момента.
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