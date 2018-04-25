Подруга Супермена заплатила за свободу 5 млн долларов

Суд Нью-Йорка отпустил под залог в 5 млн долларов актрису Эллисон Мэк из сериала «Тайны Смолвиля», которую обвиняли к причастности к организации, занимавшейся сексуальной эксплуатацией женщин, передает Sky News

35-летняя актриса будет находиться под домашним арестом в доме у родителей и носить электронный браслет. Мэк не признала себя виновной в причастности к группе Nxivm, возглавляемой 57-летним Китом Раньером, где женщин принуждали к сексу. Актрису также обвиняли в том, что она якобы заставляла женщин вступать в сексуальную связь с Раньером и делать фотографии эротического характера.