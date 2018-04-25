СМИ: Ирина Шейк беременна вторым ребенком 

На днях Ирина Шейк посетила Неделю Свадебной моды в Барселоне, где практически целенаправленно демонстрировала свое помолвочное кольцо, чем вызвала немало толков по поводу предстоящей свадьбы. СМИ: Ирина Шейк беременна вторым ребенкомДалее, Ирина решила не тянуть, и примерив одно из свадебных платьев, и вовсе заставила всех говорить о том, что пара Брэдли Купер и Ирина Шейк точно планируют свадьбу. Но не прошло и дня, как все заговорили о ее беременности, увидев в сети фотографию с четко обрисовавшемся животом. Так ли это, официального подтверждения еще нет. Напомним, что у пары уже растет дочка Лея де Сьен Шейк Купер, и ей уже один годик.