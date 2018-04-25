Ещё
СМИ: Ирина Шейк беременна вторым ребенком
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Ирина Шейк беременна вторым ребенком 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
На днях Ирина Шейк посетила Неделю Свадебной моды в Барселоне, где практически целенаправленно демонстрировала свое помолвочное кольцо, чем вызвала немало толков по поводу предстоящей свадьбы. СМИ: Ирина Шейк беременна вторым ребенкомДалее, Ирина решила не тянуть, и примерив одно из свадебных платьев, и вовсе заставила всех говорить о том, что пара Брэдли Купер и Ирина Шейк точно планируют свадьбу. Но не прошло и дня, как все заговорили о ее беременности, увидев в сети фотографию с четко обрисовавшемся животом. Так ли это, официального подтверждения еще нет. Напомним, что у пары уже растет дочка Лея де Сьен Шейк Купер, и ей уже один годик.
Fraufluger.ru: последние новости
Кейт Миддлтон родила сына Anti-pollution косметика: как ухаживать за кожей в мегаполисе? Кейт Миддлтон и принц Уильям показали миру новорожденного сына
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Дома-2» весила 143 кг и показала фото7
Буйнов: «Жена каждый день устраивает войнушку»5
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой267
Эмили Ратаковски полностью разделась для Нью-Йорка15
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали27
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
04:08
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему
Психология
00:15
Волочкова сменила пачку на банный веник
Звёзды
00:07
Эмили Ратаковски полностью разделась для Нью-Йорка
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение