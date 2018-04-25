Антон Макарский запретил жене худеть после вторых родов

@makarskieАнтон Макарский запретил жене худеть после вторых родовВиктория (44) и Антон (42) Макарские женаты почти двадцать лет. У пары долгое время не было детей, только спустя тринадцать лет брака в семье родилась сначала дочь Маша, а затем сын Иван. Младшему сейчас три года. И Виктория рассказала поклонникам, что спустя это время так и не смогла избавиться от лишних килограммов, набранных за время беременности. Причем с разрешения мужа. Антон заверил, что любит ее в любом весе, а если стали малы платья, нужно просто купить другие — на размер больше: Когда после вторых родов я не смогла влезть в концертные платья, и очень переживала по этому поводу, Антоша решил вопрос одной фразой:-» Какие проблемы? Купи платье на размер больше!»:) Сейчас мой вес— 78 кг. И у меня нет комплексов по этому поводу, я здоровая мама, чувствую себя превосходно, не собираюсь изнурять себя голодом и терпеть не могу качалки и тренажёры:) Это честно.

Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) 23 Апр 2018 в 6:09 PDT Подписчицы поспешили уточнить, какой у Виктории рост. Певица ответила: 173 сантиметра. По словам Макарской, после родов у нее «пропали комплексы, понравилось не худое тело». Фолловеры поспешили заметить, что ей очень повезло с мужем: «Вика! Вы просто красавица! Особая благодарность Антону. Согласитесь, что не каждый мужчина решит проблему так, как сделал это ваш муж. В принципе я вообще не вижу проблемы как таковой. Вы очень прекрасно выглядите», «Вы прекрасны! А ваш супруг прекрасно вам ответил) как и должен настоящий мужчина!», «Вика, спасибо за Ваши 78 кг. Просто бесконечные переживания, что я толстая… А оказывается, все зависит от того, как к этому относиться! Спасибо Вам огромное!». А тем временем Константин Хабенский поделился воспоминаниями о первой жене.

Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) 11 Апр 2018 в 1:49 PDT Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) 20 Мар 2018 в 12:07 PDT