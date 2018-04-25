Как порно влияет на ваши отношения

Огромное количество исследователей пытаются выяснить, как порнография влияет на отношения внутри пары. Казалось бы, какая негативная сторона может быть у порнографии? Это ведь всего лишь легкий способ снять напряжение и разнообразить сексуальную жизнь. Но все гораздо сложнее, чем кажется. Есть ли реальная угроза отношениям, если один или оба партнера постоянно смотрят порно? Нормально ли это? Не приведет ли к тому, что вымышленный мир порноактеров станет более желанным, чем реальный?

Порно вызывает зависимость

Как и любое легкодоступное удовольствие, порнография легко входит в привычку. Всему причиной дофамин — гормон, отвечающий за удовольствие от достижения своей цели. Проще говоря, когда вы смотрите порно, ваш мозг говорит вам: «Ого! Нам это нравится, я хочу эту штуку. Прямо сейчас!» А когда у вас случается оргазм, ваш мозг очень быстро формирует причинно-следственную связь, нашептывая вам: «Можем делать так, когда захотим. До чего же это просто!» Это и правда просто.

Честно говоря, гораздо легче, чем реальный секс, во время которого нужно не только двигаться, но и думать о партнере. Вы не можете просто «отдаться на волю случая», вы должны слушать того, кто рядом с вами, угадывать его желания и заботиться о том, чтобы ему было хорошо.

Порноактер никогда такого не потребует. И ваш мозг (который ненавидит всё усложнять) подсказывает: «Порно. Никаких усилий. Несколько клавиш, поехали…».

Пары, где не смотрят порно, крепче

К такому выводу пришла Аманда Мэддокс, исследуя поведение мужчин и женщин в возрасте от 18 до 34 лет, состоящих в отношениях. Аманда и ее коллеги-ученые оценивали частоту ссор в паре, уровень сексуальной удовлетворенности партнеров и вероятность измен. Выяснилось, что 76,8% мужчин и 34,6% женщин смотрят порно в одиночестве.

Те пары, где ни один из партнеров не смотрит порно, ссорятся гораздо реже и менее склонны к изменам. Кроме того, как ни странно, степень удовлетворенности сексуальными отношениями у таких пар гораздо выше.

В то же время те, кто смотрит порно со своим партнером, более сексуально удовлетворены, чем тем, кто делает это без компании. Таким образом, если верить исследованию Мэддокс, если хотите укрепить отношения в паре — переставайте смотреть фильмы для взрослых. Но если вы не можете себе в этом отказать, делайте это вместе с партнером.

Пары, где смотрят порно, менее близки

Исследователи Наталиель Ламберт и Сесен Негаш устроили эксперимент. Они смотрели видеоролики, где пары выполняли задание: один из партнеров с завязанными глазами рисует объект, опираясь на подсказки второго партнера. У тех пар, где участники смотрели порно, это получалось гораздо хуже. Что говорит о том, что понимание в паре было на порядок ниже.

В другом эксперименте участвовали только те пары, где оба партнера смотрели порно. Исследователи разделили участников на две группы: первую группу попросили на три недели отказаться от просмотра порно, а вторую — от своей любимой еды. В результате участники, входившие в первую группу, подтвердили, что за эти три недели их отношения улучшились, они стали ближе и начали лучше понимать друг друга.

От порнографии до реальной измены

В другом исследовании Андреа Мариа Гвинн и Натаниель Ламберт изучали, что именно так привлекает людей в порно, и какие идеи они из него извлекают. Выяснилось следующее. Во‑первых, людям нравится наблюдать за физически привлекательными и при этом доступными людьми на экране. В связи с этим собственный партнер — вероятно, не такой открытый, не такой «идеальный» и далеко не всегда готовый к сексу — кажется менее привлекательным. Во‑вторых, порнография убеждает зрителей, что частая смена партнеров — это нормальное явление. Эта идея начинает казаться все более привлекательной, а значит, и риск измены в паре возрастает.

Проблема порнографии может быть гораздо более сложной и масштабной, чем кажется. Далеко не все ученые придерживаются мнения, что порнография оказывает какой-либо эффект на пары. Некоторые исследователи считают, что никакой зависимости порно не вызывает и никак не может служить причиной расставания. Напротив, утверждают они, пристрастие к порно является следствием, а не причиной проблем. То есть люди не теряют интерес к сексу из-за того, что злоупотребляют фильмами для взрослых, а они начинают смотреть такие фильмы из-за того, что секс-драйв утерян.

Помимо этого, порно может стать поводом более откровенно и честно обсудить ваши интимные отношения. Как бы там ни было, смотрите вы порно или нет, во всем важен разумный подход. И нажимая кнопку Play на клавиатуре, подумайте, может быть, вашему партнеру сейчас больше нужна компания?