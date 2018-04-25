Пелагея рассказала о принципах воспитания дочери 

Российская певица Пелагея поделилась с журналистами своими представлениями о том, как нужно воспитывать детей. Звезда хочет привить малышке те ценности, которыми руководствовались и ее родители. Певица отметила — у нее прекрасные отношения с мамой и папой. Поэтому она хочет добиться того же в общении со своей дочерью в бущуем. — отметила Пелагея в беседе с журналом «Добрые советы». Певица рассказала, что воспользуется и методами воспитания родителей ее мужа — хоккеиста Ивана Телегина. По словам звезды, ее возлюбленный с детства был усердным и дисциплинированным. Да и сама Пелагея серьезно занималась своей будущей профессией с ранних лет. Поэтому певица надеется, что и ее дочь также будет относится к тому, чему решит посвятить жизнь даже в школьные годы. — поделилась мыслями Пелагея. Она также пообещала научить дочь воспринимать себя такой, какая она есть, а не смотреть на окружающих или красивые картинки в интернете. Кстати, недавно певица признавалась — ей сложно совмещать карьеру и материнство. У звезды остается совсем мало времени на сон. Зато она успевает не только работать в качестве певицы и присматривать за дочерью, но и смотреть хоккейные матчи с участием своего мужа Ивана Телегина, который является нападающим хоккейного клуба ЦСКА. Добавим, родители очень любят свою дочь. Так, Пелагея называет Таисию своей самой главной удачей. Напомним, в июне 2016 года Пелагея тайно вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. Вскоре после этого появились слухи о беременности звезды, ведь она даже отказалась от участия в новом сезоне шоу «Голос». Эту новость пара долгое время не подтверждала, а певица совсем перестала появляться на публичных мероприятиях. Тем не менее на поздних сроках беременности Пелагею с уже округлившимся животом заметили на матчах мужа в КХЛ (за ЦСКА) и Евротуре (за сборную России). Сейчас Пелагея свои отношения с хоккеистом уже не скрывает. Недавно она даже вышла с ним в свет (#https://letidor.ru/novosti/n2-pelageya-i-ivan-telegin-vyshli-v-svet-vpervye-posle-rozhdeniya-rebenka-17125.shtml) на запуск нового сезона шоу Comedy Club. Фото: РИА Новости Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «В Контакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!