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В Турции сотрудник ЗАГС отменил бракосочетание из-за шутки невесты
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В Турции сотрудник ЗАГС отменил бракосочетание из-за шутки невесты 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Неожиданный казус произошел в турецком городе Маниса во время церемонии бракосочетания. Из-за шутки невесты сотрудник ЗАГС, регистрировавший брак, отказался скрепить узами брака молодоженов.
Как сообщил телеканал CNN Turk, чиновнику не понравился шутливый ответ невесты. На стандартный вопрос, готовы ли вы взять замуж своего молодого человека, девушка ответила: «А разве можно сказать „нет“? Конечно, да!». После этих слов сотрудник ЗАГС объявил собравшимся гостям, что брак признан несостоявшимся, и стал покидать зал.
Родственники и друзья молодоженов попытались убедить чиновника, что это была неуместная шутка. Они попросили продолжить церемонию, так как на свадьбу было потрачено много денег. Однако регистратор был непреклонен и даже вызвал полицию, чтобы защититься от гостей.
"Есть определенные правила. Если было сказано «нет», в любой форме, то хоть тысячу раз после него скажите «да» — это уже будет считаться отказом. Если они снова хотят жениться, то им стоит еще раз подать заявление", — аргументировал свою позицию сотрудник ЗАГС.
При этом он отметил, что за свою шестилетнюю практику он впервые столкнулся с подобным случаем и нисколько не жалеет о случившемся.
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