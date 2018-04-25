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Как выглядит жизнь влюблённых за закрытой дверью: 10+ честных картинок
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Как выглядит жизнь влюблённых за закрытой дверью: 10+ честных картинок 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Американская художница Аманда Олеандр (Amanda Oleander) любит рисовать повседневную жизнь одной влюблённой парочки. Все её работы основаны на личном опыте, а главный вдохновитель — бойфренд Аманды. «Он самый прекрасный мужчина, которого я когда-либо встречала. И нам всегда мало друг друга», — поделилась чувствами иллюстратор. В её честных и тёплых иллюстрациях каждый узнает себя и свою вторую половинку. За творчеством влюблённой художницы следит уже 427 тысяч человек в Instagram.
Её волосы повсюду! Он любит обнимать её во сне, а она не в силах отказать Она любит готовить ему вкусняшки Когда он смотрит футбол, она смотрит на него Влюблённые обычно не могут дождаться новой встречи Однако им редко удаётся побыть наедине Даже дома Влюблённые не могут наговориться друг с другом Насмотреться друг на друга И даже поход в магазин может превратиться в приключение Не обходится и без разногласий. Например, они любят разную температуру в душе Веселее всё делать вместе. Ходить в поход Готовить еду Даже заниматься гигиеническими процедурами И любить друг друга любыми Влюблённые люди обожают делать друг другу сюрпризы И готовы ради любви на многое Например, променять вечер с играми на вечер любви Поговорить с ней перед сном Соскучиться, ещё не успев уйти И радоваться новой встрече, вернувшись через час И каждый раз убеждаться, что вы идеально подходите друг другу Беззаботную юность без сожалений поменять на семейную жизнь Ведь жизнь в любом случае прекрасна и полна сюрпризов
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