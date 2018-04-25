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Священник посмотрел «Американского психопата» и зарезал свою жену
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Священник посмотрел «Американского психопата» и зарезал свою жену 

News.ru 1 час назад
Молодой пастор из Северной Каролины Мэтью Фэлпс очень любил фильм «Американский психопат» и даже фотографировался пару раз в образе главного героя. После очередного просмотра кровавой кинокартины парень зарезал свою жену, нанеся ей 123 ножевых ранения.
Один из его знакомых после заявил, что Фэлпс не раз заводил разговоры, в которых интересовался, каково это — убить человека.
Полицейским удалось выяснить, что парень напал на 29-летнюю Лорен Фэлпс, когда она спала в их доме. Совершив расправу священнослужитель позвонил в полицию и заявил, что, возможно, только что убил свою жену, но не помнит этого.
«Мне приснился сон, а потом я включил свет, и она уже лежала мёртвой на полу… Я весь в крови, на кровати лежит окровавленный нож. Думаю, что это сделал я. Но я не могу поверить в это», — заявил пастор.
Соседи пары заявили, что в последнее время отношения между молодыми были напряжёнными из-за финансовых проблем. В ходе расследования выяснилось, что Фэлпс тратил больше, чем они зарабатывали. В связи с этим Лорен пришлось ограничить его счёт.
Брак был на грани развода, пара прожила вместе всего год.
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