Юлианна Караулова отметила день рождения в кругу звездных друзей: фото 

Вчера Юлианна Караулова отметила юбилей — певице исполнилось 30 лет. По случаю праздника она организовала бранч и пригласила немало знаменитостей. Поздравить ее с юбилеем пришли Яна Рудковская, Ляйсан Утяшева, Виктория Дайнеко и другие. После встречи с друзьями в своем Инстаграм Юлианна опубликовала видео из автомобиля и поблагодарила всех за теплые пожелания.
Спасибо! Прекрасный день! Прекрасный возраст
Интересно, какое желание артистка загадала, когда задувала свечи на торте. Ведь у нее есть все: толпы поклонников, интересные проекты и любящий мужчина. С саундпродюсером Андреем Черным певица встречается вот уже около четырех лет. В декабре 2016-го мужчина сделал Юлианне предложение, но свадьба так и не состоялась. Поклонники предположили, что влюбленные расстались, и ошиблись — в отношениях Юлии и Андрея все хорошо. Как оказалось, пара решила отложить свадьбу из-за загруженного графика.
Виктория Дайнеко и Юлианна Караулова
Егор Рябчик, Юлианна Караулова, Андрей Черный
Катя Добрякова, Юлианна Караулова
Ляйсан Утяшева и Юлианна Караулова
Ляйсан Утяшева
Юлианна Караулова
Юлианна Караулова и Виктория Дайнеко
Юлианна Караулова и Тимур Родригес
Юлианна Караулова и Яна Рудковская
Юлия Прудько
Яна Рудковская