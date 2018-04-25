Пэрис Хилтон ждет первого ребенка

Пэрис Хилтон больше не скрывает свое интересное положение. Светская дива появилась на очередном мероприятии с заметно округлившимся животом и опубликовала фото с своем Инстаграм. И хотя сама Пэрис слухи о беременности никак не прокомментировала, ее снимки говорят сами за себя. Вероятно, именно из-за пополнения в семье Хилтон и решила перенести свадьбу.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон

Слухи о беременности Пэрис ходят вот уже несколько месяцев. Изначально разговоры спровоцировало видео, на котором Пэрис запечатлили в платье свободного кроя и с округлившимся животом. После новостей о беременности светская дива опубликовала фото, на котором она позирует в коротком топе и с идеальным прессом. Кажется, Пэрис хочет запутать своих подписчиков.