Почему женщина, которая никому ничего не должна, всегда будет в проигрыше

Красивая, независимая, уверенная в себе, летящей походкой идет мимо мужчины, и он сразу же в нее влюбляется. И конечно же, начинает ее добиваться. Активно, красиво, небанально и обязательно напоказ перед всеми. А все почему? Потому что она «вся такая в Дольче Габбана», уверенная в себе, перед мужчинами не робеет, сама не знакомится, обещания не держит, поскольку женщине не возбраняется быть немного стервозной, и вообще она никому ничего не должна.

Такой сценарий сотни и тысячи женщин приняли для себя как наилучший и, подпитав его огромным числом статей на тему того, что женщина никому ничего не должна, свято верят, что действительно будет им счастье.

Не люблю выступать в роли разрушителя легенд, но, на мой взгляд, это одно из самых опасных заблуждений женщин и девушек, которое может сильно повлиять на качество их жизни. Почему?

Первая причина заключается в том, какую планку ставит человек для своих достижений. И здесь уже не так важно, о чем идет речь — о достойном мужчине, с которым можно смело заводить семью, или же о любых других достижениях, будь то карьера или успех на любом другом поприще. Если посмотреть биографии великих женщин или знаменитых спортсменов, или предпринимателей, добившихся значительных успехов в своей жизни, можно увидеть, что ни один из них не получил все то, что имеет, даром, просто так. Каждый прилагал для этого особенные усилия, старания и, прежде всего, предъявлял повышенные требования к себе. Ни один из успешных людей не сказал: «Я никому ничего не был должен, и поэтому я всего добился». Напротив, эти люди чувствовали, что должны сами творить свое будущее, должны тренироваться, должны работать как минимум лучше других, и поэтому они победили. Слишком пафосно звучит? Возможно.

Но даже если не говорить о звездах мирового спорта или миллиардерах, а просто привести в пример женщин, которые удачно вышли замуж за замечательного, достойного мужчину, и которые уже живут той жизнью, о которой другие только мечтают: имеют дом, детей и по-настоящему крепкий брак, то и в этом случае ни одна из них не говорила: «Я женщина, и я никому ничего не должна». Как минимум, она должна была сама себе — делать маникюр, регулярно мыть голову и прилично одеваться. А уже после этого снова встает вопрос планки, на которую человек претендует. Смотря у кого какие запросы: если женщина хочет для себя необразованного, не очень чистого и опрятного, безработного мужчину с тягой к пиву и оскорблениям, то в этом случае, конечно, для такого персонажа можно особенно и не стараться. Но если женщина претендует на кого-то уровнем повыше, рангом позначимее и с достатком посерьезнее, если женщина планирует стать ему женой, иметь от него детей и этим детям показывать пример счастливой семьи, то она точно что-то, но должна. Возможно, не для других, но для своего счастья и для своего счастливого будущего.

Причина номер два. Фраза «Я никому ничего не должна» является, кроме всего прочего, абсолютно асоциальной и неприменимой к реальной жизни. Каждый человек живет в обществе, по неким установленным правилам. Например, между соседями существует некая договоренность не шуметь по ночам и, например, не использовать лифт вместо туалета. Можно сказать: «Я никому ничего не должна» и нарушать эти правила, но тогда снова встает вопрос уровня притязаний человека, его окружения и планки требований. Я убеждена, что лица без определенного места жительства существуют именно по этой философии, они действительно, по-настоящему никому ничего не должны, и именно поэтому им все равно, на каком углу они спят, какой источают аромат и что о них подумают прохожие. Возникает вопрос: на кого хотим равняться? На великих, успешных и знаменитых, которые предъявляют к себе повышенные требования, или же на тех, которые под забором спят? За кого хотим замуж — за достойного и умного или за первого встречного с минимальными достижениями?

Третья причина — жестокая правда жизни. Как показывает опыт и элементарное наблюдение за людьми, фразу «Женщина никому ничего не должна» очень любят красавицы. Красавицы лет с 14 привыкают к особенному отношению, не прикладывая никаких усилий. Просто в обмен на симпатичное личико их начинают любить люди, к ним тянутся мужчины, и кажется, что поклонники будут всегда. Отсюда отношение к людям и к мужчинам часто бывает потребительским и не очень правильным. Красавица уверена, что впереди еще огромная очередь из желающих сделать ее жизнь прекрасной, и оттого отдельный конкретный человек не ценен. Своей философией «Я никому ничего не должна» женщина отправляет в отставку одного мужчину за другим, надеясь, что где-то впереди ее ждет идеальный вариант. Однако впереди ее ждет только одинокое 30-летие. Потом 35-летие, и тоже без мужа и без детей. И, как ни странно, уже почти без поклонников. Ведь каждый день новая юная красотка вступает в совершеннолетие и оттягивает на себя внимание мужчин. А наша повзрослевшая 35-летняя красавица, вырастив к этому возрасту огромное самомнение, наконец, начинает догадываться: «Ой! Мне 35. Поклонников не осталось! Вернее, остались, но такие, каких я не хочу. А те, которых хочу я, или уже заняты, или не хотят меня. А МОЖЕТ, я ВСЕ-ТАКИ кому-то что-то должна?»

Жутковатая правда жизни, да?

Дорогие девушки, не верьте в дурацкие теории о сладкой жизни без усилий. Не уподобляйтесь Буратино, который зарывал в землю монетку, надеясь на денежное дерево. Не верьте тем, кто говорит, что женщина никому ничего не должна. Это сладкая ложь, это опиум, это как длительное пребывание в розовых очках. Это чудовищное заблуждение, которое отнимет лучшие годы вашей жизни, а потом, прозрев, вы поймете, что некоторые вещи нужно было понять и делать много лет назад. Не бывает абсолютного счастья, просто так свалившегося на голову. Даже если оно само упадет вам в руки, этой тлетворной фразой можно потерять свое счастье в один миг, просто не сумев его удержать. Для счастья, для создания семьи, для любых достижений нужно прикладывать усилия. Если вы хотите быть счастливой — вы должны! Прежде всего себе!