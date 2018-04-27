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Ким Кардашьян разделась из-за патриотизма мужа
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Ким Кардашьян разделась из-за патриотизма мужа 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Lenta.ru
Участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram фотографию в обнаженном виде, чтобы отвлечь внимание поклонников от постов ее мужа рэпера Канье Уэста в Twitter.
В продолжение рекламной кампании, посвященной ее новому аромату, Кардашьян сфотографировалась, лежа на столе без одежды и прикрывая грудь рукой. Многих возмутило поведение 37-летней женщины и ее супруга.
«Ты просто отвратительна. Какой позор. Ты же мать, имей к себе хоть немного уважения», — комментировали одни.
«Когда муж ведет себя как идиот, нужно срочно переключить внимание мира на себя», — писали другие.
«Лучше следи за своим мужем», — рекомендовали третьи.
В четверг, 26 апреля, Канье Уэст выложил в Twitter переписку с музыкантом Джоном Леджендом, который призвал рэпера перестать высказываться в защиту американского президента Дональда Трампа.
«Любящие тебя людей сейчас чувствуют себя преданными, потому что знают, как много вреда причиняет политика Трампа, особенно по отношению к цветным», — писал Ледженд в сообщении.
Днем ранее Канье Уэст опубликовал серию постов, выражая свою любовь и уважение Дональду Трампу, что вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.
«Вы не обязаны соглашаться с Трампом, но толпа не заставит меня его не любить. Мы оба — энергия дракона. Он мой брат. Я люблю всех, но не соглашаюсь со всеми подряд. Это то, что делает нас личностями. Мы все имеем право на свободу мысли», — заявил рэпер.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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