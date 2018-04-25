Что делать, если муж влюбился… Но не в вас

Вопрос сложный, и, чтобы ответить на него, нужно понять, почему это случилось. Обычно, если мужчина не законченный бабник, это происходит по одной причине: вы перестали давать ему стимул для роста и развития. Попросту: вы перестали быть для него музой и превратились в сестру, подругу или даже маму, а ему нужна любимая женщина, которая бы его вдохновляла.

Понять, что мужчина влюбился в другую, на самом деле очень просто: он становится безразличным, холодным, отстраняется от семейных проблем. Или с упоением рассказывает о новой незаменимой сотруднице, которой частенько помогает по доброте душевной. На вопросы: «Ты меня разлюбил?» — обычно отвечает, что устал, много работы или кризис среднего возраста внезапно накрыл.

Что совершенно неперспективно начинать делать в подобных случаях?

Правильно: истерить, пытаться очернить соперницу и взывать к совести мужа и его моральному облику. Но если вам дорог этот мужчина и вы все же хотите остаться для него единственной и неповторимой, нужно выбрать другую стратегию.

Если ваш мужчина влюбился в другую — это звоночек вам! Необходимо проанализировать ваши отношения и свое поведение в вашей паре. Что-то изменилось в вас, а он нашел эти качества в новой музе. Ведь мужчины на стороне обычно ищут не только секс, а утраченные качества своей жены, в которые он когда-то влюбился.

Вот один случай, похожий на тысячи таких же историй: муж Надежды влюбился в свою помощницу. В браке они 12 лет, есть ребенок, но это его не остановило. Сначала она заметила его отстраненность, потом начались постоянные командировки, а потом он во всем признался. Михаил сказал, что любит другую, жить без нее не может, пытался бороться с чувством, но не получилось.

Первой реакцией Надежды была истерика с разбором внешности и характера помощницы в деталях. Но ответ мужа звучал ошеломляюще: «Она хорошая». Она ему: «Уходи, предатель», а он в ответ: «Пока не готов, но от чувств к ней отказываться не собираюсь».

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Потом Михаил предложил жене уехать в другой город с сыном, где они два года назад купили квартиру, а он будет все оплачивать и изредка приезжать. Надя отказалась, и ее жизнь превратилась в качели; муж то уходил, то возвращался, попутно изливая ей душу и неизменно говоря: «Ты самая лучшая женщина в моей жизни». Она даже перестала ругать ту, другую, потому что поняла: ее соперница такая же несчастная, что ждет решительности от любимого мужчины.

Все советовали развестись, а Надя тянула, так как слишком его любила и готова была менять ситуацию, даже если для этого пришлось бы меняться самой. Но она понимала, что муж видит в ней сестру и маму в одном лице, а ей хотелось напомнить ему, что она женщина.

Сначала она отстранилась и перестала слушать слезливые рассказы мужа о его любовных мучениях. Потом занялась собой, устроилась на работу и, наконец, развелась, собрав в чемоданы все последнее тряпье, которое муж не успел забрать.

Развязка после развода наступила быстро: Надя стала той женщиной, которую ее бывший супруг полюбил изначально, — решительной, независимой, востребованной и недоступной. Сейчас Михаил вновь бегает за женой, предложил ей руку и сердце повторно, а она отвечает ему: «Я не готова…»

Пока неясно, сможет ли она простить его и вынесли ли эти двое какие-нибудь уроки из прожитого, но, безусловно, лучше бы было подобного не допускать. Понимаю, совет из серии «задним числом», но он поможет тем, кто обнаружил себя на пороге таких же ситуаций. Для того чтобы не допустить влюбленности мужа в другую, необходимо пересмотреть ваше отношение к нему и к самой себе. Иногда достаточно прекратить быть «пилой», обратить внимание на внешний вид и попытаться быть интересной не только как мать его детей и домработница.

Думаете, это несправедливо: он изменяет, а нам меняться? А как иначе, счастье легким не бывает.