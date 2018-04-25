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Гвинет Пэлтроу призналась, что никогда не была по-настоящему влюблена
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Гвинет Пэлтроу призналась, что никогда не была по-настоящему влюблена 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Несмотря на то что у Гвинет Пэлтроу были головокружительные романы с Брэдом Питтом, Беном Аффлеком и Крисом Мартином (с последним она и вовсе пробыла 11 лет в счастливом браке), на днях 45-летняя актриса сделала неожиданное признание. Рассказывая про свои отношения с продюсером Брэдом Фэлчаком, с которым она обручилась пять месяцев назад, Гвинет заметила, что это ее первые «взрослые» отношения.
«Я не была по‑настоящему влюблена ни в одного из своих бывших мужчин. Скорее меня больше волновал вопрос: «Почему они меня не любят? Что со мной не так?» — рассказала Пэлтроу изданию The Sunday Times. — Сейчас я впервые чувствую, что состою во взрослых и полноценных отношениях, что, впрочем, иногда доставляет мне некоторые неудобства. Подобный уровень близости предполагает разговоры на многие серьезные и откровенные темы, которые мне раньше никогда не приходилось обсуждать».
Гвинет упомянула и о помолвке с Брэдом Питтом в 1997 году. Тогда актрисе было всего 24 года, а встречаться с Брэдом она и вовсе начала в 21. «Я думаю, конечно, что я была ребенком. И я была не готова ни за кого выходить замуж», — считает Пэлтроу спустя много лет. Что же, зато теперь у актрисы, похоже, все серьезно!
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