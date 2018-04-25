Бари Алибасов набросился на прохожую

Известный продюсер группы «На-на», 70-летний Бари Алибасов решил бороться с вредными привычками подрастающего поколения.

Во время съемок на улице продюсер заметил двух курящих во дворе девушек на Новом Арбате. Продюсер буквально накинулся на одну из девушек, залез ей в сумку и вытащил сигареты со словами «Все, ты больше не куришь».

Мужчина вытащил из пачки все сигареты, сломал их и спросил, будет ли девушка еще курить. Незнакомка поинтересовалась, попадет ли она в Инстаграм популярного продюсера, а после согласилась, что готова бросить вредную привычку.

"Красивая девушка и курит. Вырвал у неё сигареты, она поклялась больше не курить. Как вы думаете сдержит она своё слово?" — спросил Алибасов у своих читателей. Поклонники восприняли неожиданный поступок звезды положительно и заметили, что девушка должна одуматься после такой судьбоносной встречи. Другие читатели посчитали, что привычка будет сильнее шока, который пережила незнакомка, и девушка вернется к сигаретам через какое-то время.