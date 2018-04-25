Новая любовь? С кем встречается Кайли Миноуг?

Кайли Миноуг (49) никогда не была замужем. Правда, попытка у певицы все же была. В 2016-м знаменитость впервые была замечена с кольцом на том самом пальце, после чего все заговорили о ее помолвке с бойфрендом Джошуа Сассом (30). В начале 2017 года Кайли бросила его: оказалось, что актер изменял своей возлюбленной.

И вот, в Сети заговорили о новом романе Миноуг. Говорят, она с февраля встречается с Полом Соломонсом, креативным директором британского журнала GQ. «Кайли не спешит начинать серьезные отношения, она наслаждается вниманием. Они стараются сохранить свои близкие отношения в тайне. Кайли наслаждается жизнью», — заявил инсайдер из окружения певицы изданию The Sun. Кстати, раньше Соломонса замечали с Ланой Дель Рей (32), Беллой Хадид (21) и Карой Делевинь (25).

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