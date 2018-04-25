Райское блаженство: техники эротического массажа

Вы видите, что он все время уставший, его ничего не радует, а когда вы прикасаетесь к его плечу, чувствуете такое напряжение, будто у него под кожей канаты? Самое время взять ситуацию в свои руки. Вы, конечно, не врач и не профессиональная массажистка, но тоже сумеете подарить ему чудесные мгновения. Да и себе, раз уж на то пошло, потому что после такого массажа он точно в долгу не останется!

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Итак, мужчина должен лечь на живот. Обрати внимание, чтобы член не мешал ему, а тело было полностью расслабленно. Как это определить? Маленькая подсказка: если в процессе массажа голова у мужчины тяжёлая — значит, он расслаблен достаточно.

Ещё один очень важный пункт — выбор масла, которого должно быть много. Если вы планируете массаж «с продолжением», обязательно используй специальное интимное масло. Его можно приобрести в любом секс-шопе. Обычное массажное средство при попадании в уретру или на слизистые влагалища вызовет воспаление тканей или нарушение интимной флоры, что чревато, например, молочницей.

Также обрати внимание на то, что средства для массажа на основе масел не совместимы с латексными презервативами.

Во время массажа необходимо постоянно контактировать с мужчиной: все время касайся его какой-либо частью тела, пусть даже коленом или локтем. Если в самом разгаре массажа контакт прервётся, партнёр почувствует себя покинутым, а сексуальное напряжение спадет.

Начните с синхронизации дыхания. Положите ладонь мужчине на спину, в область между лопаток. Дышите ровно и глубоко, в такт партнеру. Далее начинайте медленно поглаживать одними пальцами, спускаясь от плеч к стопам.

Массируем стопы

Стопы — одна из самых чувствительных зон на теле человека, в них сосредоточено большое количество нервных окончаний. Кроме того, это достаточно редкий вид ласк, а потому очень интимный.

Садимся сбоку от партнера и кладем его ногу себе на колено, как на валик. Проглаживаем ладонью от пятки к пальцам, растягиваем стопу по диагонали. На пятке под косточкой расположена точка, «отвечающая» за эрекцию. Еще одна находится между вторым и третьим пальцами.

Техника «Кошечка»

Поднимаемся снизу вверх, проводя грудью по телу мужчины. Ставим ладони вдоль него, медленно с прогибом поднимаемся вверх. Это движение можно повторить несколько раз, варьируя степень интенсивности давления.

Техника «Горячая точка»

В крестце расположено множество нервных окончаний, стимуляция которых способствует активному кровообращению в органах таза, — это важно для эрекции. Массируем рукой крестцово-копчиковый отдел сначала по часовой стрелке, а затем против.

Массируем ягодицы

Локтевой частью руки по ягодицам как бы вырисовываем квадрат, стимулируя нервные окончания, которые окружают зону простаты.

Спина

Положите предплечье на позвоночник так, чтобы локоть размещался чуть выше ягодиц. Уприте кисть рабочей руки во вторую руку, чтобы зафиксировать предплечье. Проведите предплечьем вдоль одной стороны позвоночника до верхнего края плеча, слегка нажимая.

Растяжка спины по диагонали на выдохе

Такое движение позволит мышцам спины окончательно расслабиться. Одна рука на лопатку, другая — по диагонали на основание ягодиц. Затем меняем руки на противоположную диагональ. Следите за тем, чтобы растяжка осуществлялась именно на выдохе. Интенсивное движение, выполненное на вдохе, может привести к мышечному зажиму.

Завершающая фаза массажа задней поверхности тела

Одна рука идет вдоль поясницы через плечо и на всю длину по руке, другая — от поясницы по противоположной ноге, насколько хватит длины руки. При этом ладони почти не касаются кожи, а идут по волоскам. Можно распустить волосы и чуть касаться ими паховой зоны. В завершение проводим ладонями вверх по позвоночному столбу и спускаемся вниз по рукам. Поворачиваем партнера на спину за дальнее бедро.

Массаж рук

Для начала проглаживаем всю длину мягкими ладонями. Постепенно концентрируем внимание на ладонях мужчины. Большими пальцами делаем растяжку в стороны от основания ладони, поднимаемся к основанию пальцев и массируем каждый холмик. На каждом пальце словно крутим спирали, ведём «лыжню» от основания пальцев до основания ладони. Разминающими движениями проглаживаем всю ладонь.

Спускаемся ниже

Поглаживающими движениями спускаемся от груди вниз, совершаем круговые движения ладонями на животе, при этом не касаемся пениса. Опускаемся возле стоп, давящими движениями растягиваем носки от себя, затем к себе. Стоя на коленях сбоку от партнера, ставим ребра ладоней на середину грудной клетки и плавным выжимающим движением ведем от себя вдоль ребер. Одна рука сменяет другую.

Массируем голову

Голова лежит на одной ладони, а пальцами второй руки от макушки вминающими движениями рисуем спирали. Стоит уделить особое внимание тыльной части шеи и вискам, эти зоны нуждаются в снятии напряжения.

Если вы используете массаж как прелюдию к вагинальному сексу, то внимательно следите за дыханием партнера, если оно учащается — меняй темп и технику. Велик риск «перегреть» мужчину, после чего эрекция идет на спад.