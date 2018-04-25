От измен до потери ребенка: что переживали любимые женщины Юрия Яковлева

Концертный зал, случайный взгляд, поданное пальто — таким было знакомство артиста с первой супругой. Правда, детали истории разнятся: то ли сама Кира Мачульская подошла к симпатичному молодому человеку, то ли Юрий , с трудом переборов смущение, поджидал девушку у гардероба, то ли «подослал» друга поговорить с обаятельной незнакомкой. Сам Яковлев вспоминал о встрече с будущей женой так: "Мы с товарищем пошли на фестиваль венгерской музыки. Я сидел в амфитеатре, откуда весь партер был виден как на ладони. И вдруг в середине его я увидел девушку. Как будто почувствовав мой взгляд, она подняла на меня глаза. В антракте я постеснялся подойти — у меня никогда не хватало смелости так запросто знакомиться. Но в раздевалке я решился — подошел, подал пальто и спросил разрешения проводить ее домой". Роман развивался быстро. Кира осталась в Москве ради начинающего актера, а ухажер девушки, коим на тот момент был известный ленинградский режиссер, отправился домой в одиночестве. Встречались молодые люди по-студенчески, в кино или подъезде, а также писали друг другу записки — не без доли пикантности, как признавалась многими годами позже дочь артиста Алена Яковлева. Неизвестно, сколько бы Юрий и Кира прятали свои отношения от близких, если бы не бабушка Мачульской, застукавшая парочку. «Да женитесь вы уже!» — воскликнула женщина. Так и вышло: в 1952 году влюбленные расписались и поселились вместе с родителями Киры, перегородив комнату шкафом.

Семейная жизнь продлилась шесть лет и наполнилась не только любовью — первой, пылкой — но и испытаниями. Кира серьезно заболела туберкулезом, и врачи настояли на поездке в специализированный санаторий. Юрий поехал вместе с любимой женщиной и даже, не боясь заразиться, в тайне от врачей проникал в ее палату. Лечение в сумме с заботой супруга дали результат, и Кира выздоровела. Следом — новое потрясение. Первенец пары, желанный сын, заболел желтухой и умер в младенчестве. Потерю ребенка женщина переживала и в первом браке — потому своего третьего ребенка, дочь Алену, носила с трепетом и волнением. Юрий же все чаще пропадал на съемках и репетициях, что не укрепляло семью, и в конце концов… влюбился.

Юрий Яковлев и Екатерина Райкина , вторая жена. Кадры из фильмов «Легкая жизнь», "…И снова май"

Актриса Екатерина Райкина, дочь Аркадия Исааковича, очаровала Юрия во время совместной работы над спектаклем, а на долгих гастролях в Болгарии мужчина окончательно покорился новому чувству. «Вдохновению чаще всего сопутствует муза, — писал в своей книге актер. — Мне она явилась в образе молоденькой, только что пришедшей в театр Катюши Райкиной. Согласно сюжету водевиля мой майор влюбляется в ее героиню, юную пани Зосю. Я начал было влюбляться от имени персонажа, но вскоре обнаружил, что по уши влюблен сам».

Об адюльтере Яковлева вскоре узнали коллеги, за ними — жена. Самое тяжелое, кто Катерина была в положении, как и Кира, — дети Юрия Васильевича родились с разницей в несколько месяцев. За разводом с Мачульской последовал брак с Райкиной — поговаривали, Аркадий Исаакович бушевал, узнав о беременности сонаследницы: «Если он не женится, я ему…». Новоиспеченные супруги снимали комнату, затем переехали в полученную квартиру на Кутузовском, вскоре родился сын Алеша. Второй брак Яковлева продлился меньше первого: Юрий и Екатерина расстались, когда их сыну исполнилось три. Как вспоминала Райкина, виной тому — пристрастие к алкоголю, единственный порок, которого женщина не смогла простить избраннику. Сам же артист расставание объяснял любовью — к другой женщине, позднее ставшей его третьей женой.

Юрий Яковлев и Ирина Сергеева , третья жена. Фото: Рукавицын Олег

Ирина Леонидовна Сергеева работала в театре Вахтангова директором музея. Молодой женщиной интересовались многие, в том числе худрук Рубен Николаевич, не начинавший без Ирины репетиций. Юрий также оказывал ей знаки внимания, несмотря на семейное положение женщины — Сергеева на начало их романа была замужем и воспитывала ребенка. Но от супруга вскоре ушла. Яковлев же «маялся и решал», пока не осознал, что уже не может расстаться с Ириной. Свадьба, рождения сына… Но дальнейшая жизнь пошла не по знакомому нам сценарию со скорым расставанием. Юрий Васильевич и Ирина Леонидовна прожили вместе почти четыре десятилетия — во много благодаря характеру женщины. "Все долгие годы, что мы живем вместе, это моя опора. Она обладает силой характера и умением в нужный момент защитить, оградить от всех проблем, что часто мне просто необходимо. Наверное, то, что она умна и умеет «надеяться, верить, страдать, терпеть и любить», как говорится в молитве оптинских старцев, помогло мне не потерять ее. Есть у нее, конечно, и недостатки — очень не любит вранья, моего выпивания и моих интервью. И при всей женственности обладает мужским умом, заставляющим порой меня досадовать на ее железную логику и проницательность. Но я мирюсь с этими «недостатками» уже сорок лет. И не представляю себе, как бы жил без нее», — писал о любимой женщине актер. Привычек молодости Яковлев никогда не оставлял, и даже в 80 лет засматривался на симпатичных женщин. Ирина же с юмором удивлялась, как же ее благоверный со своим зрением и возрастом умудряется находить красавиц в толпе прохожих. Сергеева помогала мужу в работе и выборе ролей, была другом, любовью и советчиком и, что важно, сумела сплотить детей Яковлева от разных браков: Ирина Леонидовна настаивала на общении сына Андрея со старшими братом и сестрой и с удовольствием принимала наследников в свое доме. За мудрость, терпение, искренность и множество других качеств Юрий Васильевич и любил свою супругу — до самой смерти.