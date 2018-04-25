Как понять, что виртуальный роман не станет реальным

Виртуальный парень все же лучше, чем никакого. Хотя с тем же успехом можно думать, что если на прикроватной тумбочке стоит фотография Тома Харди , то вы не так уж и одиноки.

Когда отношения в интернете слишком долго не выходят в офлайн, пора решить, стоит ли тратить жизнь на бессмысленный обмен картинками. Вот несколько признаков того, что парень по переписке никогда не войдет в вашу реальную жизнь.

1. Говорит о свидании только в неопределенном будущем

Кажется нелогичным, что человек, который не планирует встречаться с вами в реальной жизни, говорит о свидании. Но не слишком обольщайтесь, если он пишет об этом абстрактно. Вы можете надолго застрять в подвешенном состоянии из-за неспособности парня перейти от слов к делу.

2. Слишком занят

Всем некогда, но жизнь виртуального динамо настолько безумна, что он не может выкроить из своего графика пару часов, чтобы пообщаться с вами в реальной жизни. При этом ничто не мешает ему переписываться днями напролет. Даже если вы все-таки договорились о встрече, в последний момент обязательно что-то произойдет и ваши планы полетят к чертям.

3. Был в вашем районе, но не сказал

Парень по чату частенько бывает недалеко от вашего дома или работы, но ни разу не предложил перекинуться парой слов лично. Хуже этого только то, что он даже не говорит, что был где-то рядом, и вы узнаете об этом по геолокации в соцсетях. Поймите, если вы не живете в разных странах, нет никакой объективной причины не встретиться хоть раз.

4. Он не проявляет к вам прежнего интереса

Почему когда вы не заинтересованы в ком-то, он стремится завоевать ваше расположение, а как только начинаешь отвечать взаимностью, отступает? В начале общения вы чувствовали себя непринужденно, но со временем все больше вкладывали в эти отношения. Теперь вы задаете ему вопросы о его жизни, а он не игнорирует, но не проявляет прежнего интереса. Момент охлаждения сложно уловить сразу, ведь он отвечает и даже пишет первый иногда. Слишком долго это продолжаться не может, однажды вы взглянете на ситуацию трезво и поймете, что тебя динамят.

5. Его так не беспокоит тот факт, что вы не виделись, как вас

Он не может понять, почему, не встречаясь с ним в жизни, вы чувствуете себя идиоткой, которая зря тратит свое время на отправку сообщений. Парень не думает, что это важно, и удивлен, что вы так расстроены ситуацией. Ваши настойчивые намеки и истерики вызывают у него недоумение, потому что он никогда не собирался увидеться с вами.

6. Начинает общаться все меньше и меньше

Из вашей переписки в первые недели знакомства можно было составить шеститомник. Вы и не заметили, как он стал первым в списке друзей и как привыкли начинать утро с его сообщений. Со временем начинаете все больше намекать на встречу и выражать разочарование, что она еще не произошла, и вуаля — он медленно растворяется в виртуальном мире.

7. Врет о том, что больше не заходит в приложение для знакомств

То, что вы переместили общение из чата в приложении для знакомств на другую платформу, хороший знак. Вы продвинулись настолько, что обмениваетесь аудио и видеосообщениями? Это почти успех. Слова о том, что он больше не пользуется приложением, звучат как намек на серьезное отношение к вам. Если при этом вы видите статус об активности в его профиле, стоит прекратить общение. Вы еще даже не встречались, а он уже лжет, такому неуважению сложно найти оправдание.

8. Он не реагирует на ваши угрозы прекратить общение

В какой-то момент вы решаете честно поговорить о том, что между вами происходит. Вы устали от бессмысленной траты времени и прямо даете понять, что вам пора переходить дальше или прекратить общение.

Если это не вызывает у него никакой реакции, значит, он никогда не собирался становиться реальным и, потеряв вас, просто начнет переписываться с кем-то другим.

Чего точно не стоит делать, если поняли, что виртуальный парень не планирует материализовываться в вашей жизни, — выяснять причины. Он просто спасался от скуки? Хотел отношений, но передумал? Тешил самолюбие? Какая разница, вы никогда не узнаете, так что незачем беспокоиться.