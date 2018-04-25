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Слух дня: у Кайли Миноуг новый парень
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Слух дня: у Кайли Миноуг новый парень 

Журнал ОК! 42 минуты назад
49-летняя актриса и певица Кайли Миноуг, кажется, оправилась после предыдущих неудачных отношений. В Сети появились новые подробности из личной жизни артистки, которую в начале текущего года стали часто видеть вместе с Полом Соломонсом, креативным директором британского журнала GQ.
Теперь инсайдер, близкий к Полу и Кайли, заявил, что актриса плывет по течению без спешки и суеты.
Кайли не спешит начинать серьезные отношения, она наслаждается вниманием. Они стараются сохранить свои близкие отношения в тайне. Кайли наслаждается жизнью, — сказал источник порталу The Sun.
Отметим, что ранее Миноуг встречалась с актером Джошуа Сассом, и дело даже шло к свадьбе, но Миноуг бросила партнера в прошлом году из-за его измен. А что касается ее нового бойфренда, то Пол Соломонс — известный ценитель красивых женщин. Его видели в компании Беллы Хадид и Ланы Дель Рей.
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