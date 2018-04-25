Слух дня: у Кайли Миноуг новый парень

49-летняя актриса и певица Кайли Миноуг, кажется, оправилась после предыдущих неудачных отношений. В Сети появились новые подробности из личной жизни артистки, которую в начале текущего года стали часто видеть вместе с Полом Соломонсом, креативным директором британского журнала GQ.

Теперь инсайдер, близкий к Полу и Кайли, заявил, что актриса плывет по течению без спешки и суеты.

Кайли не спешит начинать серьезные отношения, она наслаждается вниманием. Они стараются сохранить свои близкие отношения в тайне. Кайли наслаждается жизнью, — сказал источник порталу The Sun.