Он и она: какая встреча станет счастливой

По статистике, в Ярославской области больше женщин, чем мужчин. В рейтинге «одиноких городов» мы на одном из первых мест: на 13 женщин у нас приходится 10 мужчин.

Кто-то пытается найти вторую половинку на сайтах знакомств в интернете, кто-то предпочитает живой контакт. Почему у нас так много одиноких людей и что нужно знать, чтобы стать счастливым, мы расспросили у организатора вечеринок знакомств Ульяны Чистяковой.

Почему не страшно?

Ольга Савичева, «АиФ-Ярославль» : Ульяна, как вам пришла в голову идея организовать вечеринки знакомств?

Ульяна Чистякова: Такая мысль возникла у меня в 2013 году. Я в это время была в отпуске по уходу за ребёнком. Такой длинный отпуск, и мне стало скучно, хотелось каких-то мероприятий, событий, а ещё — делать что-то полезное… Вот и придумала организовать вечеринку знакомств.

На первую вечеринку пригласила всех знакомых холостяков и свободных подруг. Всё прошло довольно успешно, удалось собрать почти 20 человек. Участники сразу посоветовали мне продолжать эту работу, но внести дополнения в организацию. Учла их замечания: с тех пор у нас на столах напитки и шоколадки.

Самая большая трудность состояла в том, чтобы убедить людей принять участие в таком проекте, нужном и полезном для них. Интересуются многие, но стесняются или откровенно боятся. Объясняю, что ничего страшного, а даже, наоборот, очень весело и романтично.

Правда, бывает, что не все участники доходят до кафе, кто-то в последний момент передумывает. Сейчас записываю побольше народу, и это не проблема. Популярность наших экспресс-свиданий возросла, приходят по совету знакомых и друзей. Уже не только парочки получаются благодаря нашим вечеринкам, но и семьи, и даже детки уже родились.

— То есть вас можно назвать современной свахой?

— Я организую вечеринки, а не устраиваю личные знакомства. Сваха — это та, кто берёт на себя ответственность подобрать подходящего супруга или супругу, а я собираю людей для знакомства и общения. За один вечер 10-12 свиданий устраиваем, очень продуктивно!

Причём здесь лень и пессимизм?

— Какие люди сами не могут найти свою вторую половинку, и им нужна чья-то помощь?

— По статистике, люди часто знакомятся на работе или в компании друзей. Но не во всех организациях можно кого-то встретить. Вот если повседневная жизнь не предполагает возможности расширить круг знакомств, то стоит свободное время проводить более активно, участвуя в различных проектах: социальные акции, мероприятия, нацеленные на развитие, личностный рост, и прочее.

Сложнее устроить свою личную жизнь занятым людям, у которых мало свободного времени.

Другие причины одиночества — лень и пессимизм ярославцев: люди жалуются, сетуют, ругают противоположный пол, но сами ничего при этом не делают.

Нередко мешает устроить личную жизнь негативный опыт, причём даже не собственный, а друзей, знакомых или вообще неизвестных мужчин и женщин с форумов. Ругать намного проще, чем действовать, чем взять на себя ответственность за свою жизнь — поставить цель и приложить какие-то усилия.

— До революции браки заключались внутри одного сословия. А сейчас это актуально?

— Сейчас всё намного проще. Нет чётких границ, критериев, люди сходятся по общим интересам, по схожему уровню развития.

— Вы лично верите в настоящую любовь?

— Верю. Но также знаю, что над отношениями надо работать, а не просто полагаться на счастливый случай.

И ещё не стоит путать любовь и зависимость. Вот когда говорят: «Я без тебя жить не могу!» — это зависимость. Лучший вариант — это когда и одному хорошо, а вдвоем ещё лучше, вдвоём можно многое создать.

В чём промах?

— Происходили ли когда-нибудь на ваших мероприятиях смешные ситуации?

— Как-то на вечеринку к нам пришёл брутальный мужчина лет 36-38, тренер по боевым искусствам, высокий, мускулистый. Присаживается он за столик к хрупкой девушке лет 25 и говорит: «Всё, вставай, я определился, уходим!» Участница перепугалась. Вжалась в кресло и начала звать меня. А мужчина страшно удивился, почему она так реагирует, вместо того чтобы сильно обрадоваться. Не понял, что случается несовпадение симпатий.

— Бывает, что приглашённые женщины или мужчины удивляют даже вас?

— Однажды меня удивил результат одной участницы: её выбрали почти все мужчины, несмотря на то, что она была достаточно обычной внешности, совсем не выделялась на фоне других. Но мужчины спрашивали о ней и после вечеринки. Только потом вспомнила, что девушка в конце каждого свидания на прощание нежно жала руку участникам и кокетливо заглядывала в глаза. Видимо, молодые люди не устояли. На наших вечеринках можно опробовать различные фишки и техники флирта.

— Какие промахи совершают чаще всего при знакомстве мужчины?

— Как-то раз я составила список самых нелепых вопросов, которые задают молодые люди девушкам. Вот что получилось: «Часто сюда ходишь?»; «Давно одна?»; «А что, сейчас проблема — мужика найти?»; «Ты не подскажешь, как зовут вон ту участницу, она вроде ничего».

Свидание длится всего семь минут, за это время не нужно проводить допрос с пристрастием и рассказывать, почему не сложились ваши предыдущие отношения. Лёгкая непринужденная беседа, немного юмора, улыбка. Попытайтесь найти общие интересы, поговорить о фильмах, путешествиях, спорте. Не усложняйте разговор и не напрягайте собеседника.

Бывает, что везёт не с первого раза. У нас приходил несколько раз один настойчивый участник, он посетил вечеринок 10 и всё-таки добился своего: его избранницей стала моя подружка, которая после долгих уговоров пришла на вечеринку.

— Какие клиенты самые сложные?

— Сильно и глубоко интересующиеся не только проектом, но и лично мной, моей жизнью, моими делами.

Кого полюбить сначала?

— По вашему мнению, какая семья способна пережить все бытовые трудности и не распасться?

— Я твёрдо уверена, что не за все отношения надо бороться, сохранять. И у меня, конечно, свой взгляд на семью. Считаю, что люди должны подходить друг другу, кроме влюбленности должны быть другие чувства — уважение, восхищение, заинтересованность. Также важны общие взгляды на жизнь, семью, будущее, схожее чувство юмора.

Ещё один важный момент: нужно быть самому довольным собой, быть счастливым или почти счастливым человеком. Строить отношения не от дефицита, а от изобилия. Когда хочется поделиться с человеком любовью, заботой, а не ходить с разбитым сердцем и заглядывать в глаза в поисках убежища от проблем. Правильно говорят мудрецы, что надо менять свои мысли, с них всё начинается.

Быть более позитивным, добрым, интересным человеком. Девушке очень важно любить себя, а мужчине — гордиться своими поступками, достижениями.

— Вы верите в судьбу?

— Мне очень нравятся истории знакомств, когда людей свёл вместе и на всю жизнь какой-то пустяк: в лифте вместе застряли, ошиблись номером телефона, колесо у автомобиля спустило, оказались рядом места в поезде. Я удивляюсь, что иногда, чтобы понять, что это твой человек, не нужно много времени: познакомились и через две недели стали вместе жить… Хотя я всё-таки против спешки, ведь так прекрасен конфетно-букетный период, время романтических свиданий.

Я верю в судьбу и в то, что своими поступками мы можем её менять. Я сама — счастливая женщина.