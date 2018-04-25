Что надо знать о женской дружбе?

Sobesednik.ru выяснил, как определить прочность дружеских отношений между женщинами.

«Верите ли вы в женскую дружбу?» — частенько вопрошают на форумах в интернете или со страниц глянцевых журналов. И у большинства женщин этот вопрос вызывает законное недоумение. Почему именно в женскую? Почему не в мужскую? Почему не просто — в дружбу? Явление это редкое и от пола не зависит. Конечно, мужчины часто с пафосом отвечают, что их дружба проверяется «в горах, боях и походах». Однако стоит поинтересоваться у них, когда они ее там последний раз проверяли — и ожидание ответа доставит вам истинное удовольствие.

Просто в «мужском словарике» есть два слова: «друг» и «приятель», а женщинам приходится оба эти варианта отношений обозначать одним словом: «подруга». Отсюда и мнение о низком качестве женской «дружбы» — ведь подруг в смысле «приятелей», а не близких друзей, у нас больше, а отношения с ними иногда весьма непрочны. Как и у мужчин, такие отношения возникают просто потому, что мы часто видим человека или у нас схожие интересы. Однако есть ряд моментов, которые стоит учитывать, выбирая «подружек». Тех, с кем хорошо просто пройтись по магазинам, посидеть за чашкой чая, поболтать или посплетничать.

— Лучше выбирать людей своего круга — больше будет общих тем для разговоров, интересных обеим мест и т.д.

— Если у человека и без вас много знакомых — вряд ли на общение с вами останется так уж много времени. Впрочем, если эти редкие встречи будут приятны обеим и если человек действительно вам чем-то интересен, то почему бы и нет?

— Если вы ищете компаньонку прежде всего для разного рода приключений, цель которых — знакомства с мужчинами, не стоит выбирать ту, которая красивее вас, или держится уверенней, чем вы, или умнее вас. Если же цель знакомства иная — эти качества могут стать скорее плюсами.

— Обратите внимание на то, как складываются отношения вашей подруги с вашим мужчиной. Если она ему не нравится — спросите о причинах, вы можете чего-то не замечать. Но если вы и не согласны с ним — втроем вам будет все же неуютно. А это не всегда удобно. Или если он чрезмерно нравится ей, а вы это ощущаете — это тоже плохой признак. Даже если вы полностью уверены в своей «второй половинке», проводить время втроем вы не сможете.

Друзей, настоящих и близких, не выбирают. Их угадывают сердцем. Настоящих друзей не бывает много. И счастлив тот человек, мужчина он или женщина, кому повезло встретить хотя бы одного.