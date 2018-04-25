Ведущая «Давай поженимся!» отважилась на интимную пластику перед свадьбой

Главная сваха страны в третий раз собралась замуж. Подробностями она поделилась с корреспондентом Dni.Ru

Несколько дней назад на своей странице в Instagram Сябитова опубликовала эротическую фотоподборку с полуодетым мускулистым красавцем, и поклонники сошли с ума. Мол, пенсия на горизонте, а какого сексуального мужика себе отхватила! «Это один из бывших, — призналась Роза в эксклюзивном интервью Dni.Ru. — Просто было хорошее настроение, и решила вспомнить, как и с кем зажигала в молодости, а все почему-то оживились».

Впрочем, сейчас главная сваха страны тоже не одинока. «Я собралась замуж, — ошарашила Сябитова. — Он, как и я, татарин, но живет на Кипре, занимается недвижимостью. Состоятельный, независимый. Хочу сделать интимную пластику, чтобы порадовать его в первую брачную ночь».

По словам свахи, избранника-мусульманина не смущает, что она то и дело позирует в откровенных купальниках. «А почему это должно ему не нравиться? — удивилась Роза. — Я столько денег вложила в свое тело, столько мучений перенесла на пути к совершенству, что он гордиться мною должен. Кстати, у нас жесткие условия. Я сразу сказала, что никакого его общения с прессой не потерплю. Не надо на мне пиариться и зарабатывать деньги. Я не это ищу».

К тому, что мать снова пойдет под венец, дети отнеслись спокойно. «А какое им вообще дело, с кем мама встретит старость? — пояснила Сябитова. — Это моя жизнь, а они пусть свою устраивают. Радоваться должны, что у мамы есть поклонники!»

Напомним, что Сябитова была замужем дважды. В первом браке, продлившемся десять лет, у нее родились двое детей — Денис и Ксения. «Моя свадьба по нынешним меркам была очень бедной, — призналась Роза. — Более того, тогда я выходила замуж не по любви, а по расчету, хотя мой муж Михаил, царствие ему небесное, меня безумно любил. А расчет мой был простой. Когда я выходила замуж, у меня было пальто без подкладки, и я прекрасно понимала, что нужен мужчина, который меня полюбит и сделает для меня все. Купит новое пальто в том числе».