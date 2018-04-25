«А вел себя как опытный!»: 10 честных мнений о сексе с девственником

Первый секс — нервный момент для любого человека. В конце концов, он ведь погружается в бездну неизведанного! Вот что вспоминают женщины о том, как были первыми у мужчин.

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«Зависит от парня и ваших отношений. Один из них был прекрасным любовником, слушался меня, был отличный опыт. Другого хватило на десять секунд. Я не заостряла на этом внимание, но он тут же сбежал и больше не появлялся», — Марина, 29 лет.

«У меня был один такой опыт, не очень приятный. Он не понимал, что делать, так что сразу попробовал секс с проникновением. Я предупреждала, что нужно начать с прелюдии, и он вставил в меня два пальца и пару раз нажал! Он меня не слушал, в итоге я не возбудилась и было больно. В общем, ничего приятного», — Карина, 24 года.

«Технически он был девственником: с бывшей занимался только оральным сексом. Было весело! Я думаю, что если человек развивает сексуальность постепенно, он заботится о том, чтобы доставить женщине удовольствие. И когда мы добрались до обычного секса, все было прекрасно, потому что мы отлично друг друга знали. И мы почти всегда получаем оргазм вместе!» — Наталья, 30 лет.

«Были у меня такие. Мне нравится открывать мужчинам мир секса. Интересно наблюдать за их реакцией и получать обратную связь», — Алла, 34 года.

«Это было мило. Он очень хотел, чтобы мне было приятно, так что у него хорошие шансы вырасти в отличного любовника. Если бы он не сказал, что девственник, я бы и не узнала. Он и проговорился-то, когда я была сверху!» — Ольга, 29 лет.

«11 из 10! Он не был уверен, что справится с полноценным сексом, поэтому пару месяцев мы практиковали прелюдию. Ему нравилось учиться, так что я с радостью рассказывала ему о премудростях секса. И наш первый раз был фантастическим!» — Эвелина, 37 лет.

«Это было прекрасно. Он хорошо подготовился: зажег свечи, поставил мою любимую песню, провел все на высшем уровне. Кажется, я впервые ревела после секса!» — Алиса, 29 лет.

«Он немного стеснялся, поэтому я помогла надеть презерватив и в первый раз была сверху», — Мария, 25 лет.

«В первый раз мы оба были девственниками, и все прошло странно, но неплохо. Второй раз был интереснее, и он признался только после секса!» — Елена, 34 года.

«Ужасно! Его пенис был огромного размера, и он считал, что именно поэтому прекрасно занимается сексом. И что раз он смотрел много порно, будет асом в постели. Увы», — Яна, 32 года.

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