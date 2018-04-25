Сара Джессика Паркер не желает враждовать с Ким Кэтролл

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Ким Кэтролл продолжает спускать всех собак на бывшую коллегу по сериалу «Секс в большом городе» Сару Джессику Паркер . Актриса обвиняет подругу в лицемерии, жестокости и эксплуатации ее личной трагедии в целях пиара. Дело в том, что Сара Джессика имела неосторожность выразить Ким сочувствие по поводу кончины ее брата пару месяцев назад и вывела тем самым ту из себя. Ким выложила на своей страничке в Instagram гневный пост, в котором рассказала, что даже ее мама задала ей вопрос, когда уже эта лицемерка Сара Джессика оставит ее в покое. «Давай проясним ситуацию, дорогая, — написала Ким. — Если ты вдруг до сих пор не поняла: ты мне не родственница и не подруга. Оставь меня в покое».

Сара Джессика Паркер выдержала после обвинения несколько месяцев и в интервью порталу дала острожный ответ. Нет, она не стала оскорблять Ким в ответ, напротив, заверила, что не хочет враждовать с бывшей коллегой и желает ей лишь самого лучшего. «Хочу пояснить: я никогда не говорила в адрес Ким ничего плохого, как преподнесли таблоиды, — заверила Сара Джессика. — Я всегда ценила ее вклад в сериал „Секс в большом городе“ и считала его колоссальным. Если Ким решила не сниматься в третьей части, что я могу с этим поделать? Лишь уважать ее выбор. Еще раз хочу подчеркнуть: между нами нет вражды, и я бы никогда не стала выяснять отношения публично».

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