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Дженнифер Энистон заподозрили в подтяжке груди
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Дженнифер Энистон заподозрили в подтяжке груди 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Дженнифер Энистон на днях была замечена на улицах Лос-Анджелеса, когда направлялась на детский праздник сына Джимми Киммела. Фотографии папарацци могли бы и не вызывать у пользователей интернета никаких особых эмоций, если бы Дженнифер не разгуливала без бюстгальтера, чем дала повод думать о том, что сделала подтяжку груди.
Энистон вообще отличается особой нелюбовью к верхней части комплектов нижнего белья, на этот счет было немало разговоров еще во время сериала «Друзья», где ее героиня Рэйчел часто игнорировала эту деталь одежды. Судя по новым кадрам с Дженнифер, многие уверены, что над ее грудью поработали хирурги, ведь она выглядит большой и упругой. Некоторые предположили, что таким образом актриса пытается привлечь в свою жизнь нового мужчину после расставания с Джастином Теру. Единственное, что вызывает недоумение — почему Энистон пришла в майке без бюстгальтера на день рождения сына Джимми Киммела?
попкорнnews
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Женский форум
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