Ирина Шейк ждет второго ребенка от Брэдли Купера?

Брэдли Купер и Ирина Шейк — одна из тех пар, которые о своих отношениях рассказывать не торопятся, но и от фотографов не прячутся. Их часто видят вместе на прогулках вместе с дочерью, и, судя по всему, у этих двоих все хорошо. Влюбленные не комментируют и тайную свадьбу, которую им приписывают западные таблоиды, а теперь к этому прибавились еще и слухи о второй беременности Ирины.

На днях Шейк появилась на мероприятии бренда Рronovias в Барселоне, где сейчас проходит Неделя свадебной моды. Внимание журналистов привлек внешний вид супермодели и ее округлившийся живот. Инсайдеры уверены, что Брэдли и Ирина давно планировали второго ребенка, и, если Шейк действительно беременна, то это вполне ожидаемо и закономерно. Про первую беременность звезды СМИ узнали лишь тогда, когда ее стало невозможно скрывать, возможно, так будет и в этот раз.

попкорнnews