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25 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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25 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Этот день Ксения Бородина с младшей дочкой начали с веселья: «Утренней красоты вам в ленту».
Виктория Бекхэм тоже поделилась милым видео:
Певица Пинк, украсившая с детьми обложку специального выпуска People о самых красивых, привела трогательную беседу с дочкой: «Ну и как тебе в роли самой красивой, Уиллоу?» — «Мммм… это значит, что мне положен дополнительный десерт на этой неделе?»
Наталья Водянова поделилась нежной фотографией с сыном. Юлия Такшина тоже проводит время с детьми: «Селфи с Хрюшей, что может быть лучше)))».
Дарья Повереннова поздравила дочь: «Сегодня день дочери! Полина! Я не устану повторять, как я тебя люблю! Как я тобой горжусь! И я счастлива, что ты — моя ДОЧЬ!)».
Анна Седокова тоже сделала нежное признание:
Мария Шумакова растрогала подписчиков: «Когда играешь с любимым мужчиной в „Титаник“… люблю вас с Яриком».
Джей Ло показала селфи с любимым мужчиной. Ксения Собчак опубликовала интимное фото с мужем из СПА.
Лариса Долина обнародовала скрин переписки с Филиппом Киркоровым: «Дорогой мой друг, спасибо за твою оценку!»
Жасмин заметила закономерность: «Старшему сыну 20, а младшему сегодня исполнилось 2, — есть в этом определенная магия и гармония чисел».
Максим Фадеев высказался на актуальную тему:
Зара поделилась неожиданным видео: «Как же порой удивительно складывается наша жизнь… Вы не находите? Репетирую с великим Жераром Депардье, но об этом чуть позже».
Александр Буйнов поделился деталями своего праздника: «Месяц пролетел с моего Дня, а фотки ждали своего часа! 1. Торт смели вместе с пианистом и роялем!А говорят»В пианиста не стрелять!"…а жрать можно?! 2. Годы летят, а картина не меняется-восемь девок-один я! 3. Самое трогательное поздравление от Алуси Духовой!».
Фото: instagram
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