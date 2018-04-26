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Елена Летучая готовится к родам
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Елена Летучая готовится к родам 

ИД «Собеседник» 51 минуту назад
Фото: ИД "Собеседник"
Лену Летучую в тусовке заподозрили в интересном положении. Sobesednik.ru выяснил подробности.
В светской тусовке активно болтают, что девушка совсем скоро подарит своему мужу — бизнесмену Юрию Анашенкову — сына. Они вместе уже больше двух лет, и Лена в каждом интервью называет супруга главным мужчиной своей жизни…
Встретив экс-звезду «Ревизорро» на одном из светских мероприятий, журналисты поинтересовались об этом у нее открыто.
— Нет, я не беременна, — улыбается Лена. — Но мы с мужем будем стараться далее. Быть может, вскоре порадуем этой новостью.
По словам Лены, сейчас она активно занята не только семейной жизнью, но и работой. Летучая собирается вновь удивить.
— Я — реалист, поэтому говорить заранее о своих планах не люблю, — рассказывает Лена. — Вот реализую проект, тогда его представлю на суд общественности. Планов много, скучать не придется.
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