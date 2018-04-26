Как стать секс-богиней: 6 секретов

Узнайте свое тело

Проследите, как оно реагирует на те или иные действия, и что будет, если провести ряд несложных (или наоборот сложных) манипуляций. Изучите свои эрогенные зоны — да-да, у всех людей они разные, и это совсем не обязательно соски. Примите себя: даже с целлюлитом и шрамом на коленке. Превратите то, что считаете своими недостатками, в свои фишки.

Не стесняйтесь

Ну и еще раз про целлюлит. Для того, чтобы быть сексуальной, нужно чувствовать себя сексуальной — иначе никак. Вы сами должны считать свое тело красивым, тогда и мужчины почувствуют исходящие от вас вибрации. Ну а если весь процесс вы будете думать о том, не слишком ли у вас большая складка на животе, то добраться до кульминации будет сложновато. Полюбите себя и запомните, что идеальны только модели — да и то восковые.

Не зацикливайтесь

Лучше всего во время секса вообще ни на чем не зацикливаться: ни на своем оргазме, ни на оргазме партнера. Конечно, совсем не думать об этом не получится, но попытайтесь не слишком форсировать события и не прокручивать в голове вопрос из серии «что же делать, если он не кончит?». Наслаждайтесь процессом: тогда и результат превзойдет все ожидания.

Получайте оргазмы

Желательно не один, а несколько. Вы можете, мы точно знаем! Для этого нужен релакс и не слишком ленивый любовник. Если первый раз вы кончите еще на этапе прелюдии, вашего мужчину это совсем не расстроит — скорее, наоборот. Возможность получать мультиоргазм — особенность женского организма: мужчине обязательно нужна передышка. Вот и пользуйтесь своей особенностью!

Экспериментируйте

Секс-игрушки вам в помощь. «Играть» можно не только с партнером, но и в одиночестве. Скука, как известно, убивает сексуальную жизнь в паре, поэтому регулярно вносите в интимную жизнь разнообразие. Меняйте позы, освещение, музыку, декорации… Не бойтесь предлагать партнеру свежие идеи: инициатива далеко не всегда наказуема.

Занимайтесь сексом

Нельзя стать гуру в каком-то вопросе, не изучив как следует этот самый вопрос. Мало быть теоретиком секса — лучше бы все их проверить на практике. Причем, несколько раз. Секс — это отличный способ провести время, улучить настроение и даже самочувствие. Так что, не отказывайте себе в удовольствии.