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Костромская пара лишь спустя три года после развода смогла поделить «Audi»
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Костромская пара лишь спустя три года после развода смогла поделить «Audi» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Разведенная в 2015 году пара костромичей спустя три года после развода смогла поделить совместно нажитую иномарку «Audi Q5» 2009 года выпуска. На разделе имущества настояла бывшая супруга, сообщает Димитровский районный суд.
В суд женщина обратилась через 2 года после развода. Она хотела, чтобы за ней признали право собственности на половину автомобиля. При этом бывший супруг успел продать иномарку после развода за 200 тысяч рублей, что было значительно ниже рыночной стоимости. Согласия бывшей жены на сделку он не получал.
Судебная экспертиза показала, что на момент продажи авто его рыночная стоимость составляла 846 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил требования костромички, при разделе имущества учтена рыночная стоимость автомобиля. Теперь мужчине придется «доплатить» бывшей жене.
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