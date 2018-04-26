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Иллюзионист Сергей Сафронов станет отцом в третий раз
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Иллюзионист Сергей Сафронов станет отцом в третий раз 

Letidor.ru 32 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Актер, ведущий, иллюзионист, известный широкой публике благодаря передаче «Битва экстрасенсов», Сергей Сафронов рассказал журналистам о грядущем пополнении в своей семье и состоявшейся недавно чудесной свадьбе. Оказалось, что 3 марта он женился на 29-летней Екатерине. С девушкой артист познакомился, когда она начала работать ассистенткой в иллюзионном шоу братьев Сафроновых. Стоит отметить, что в апреле прошлого года Сергей расстался со своей первой женой Мариной. Он оставил супруге и двоим детям квартиру, а сам пытался долго выйти из депрессии из-за расставания. — рассказал Сергей «СтарХиту». По его словам, Екатерина вначале решила, что Сергей так решил с ней пошутить. Тем не менее, иллюзионист решил не сдаваться и начал приглашать коллегу на свидания. В результате, вскоре пара взяла в ипотеку двухкомнатную квартиру и начала жить вместе. Заметим, что отношения с ассистенткой Сергей скрывал даже от родственников и друзей. Видимо, ему не хотелось раньше времени рассказывать кому-либо о личной жизни. Вскоре Сергей понял, что хочет детей от новой возлюбленной и сделал ей предложение. — поведал телеведущий. О том, что Екатерина беременна, семья узнала в конце прошлого года. А в марте пара официально зарегистрировала свои отношения и отправилась в свадебное путешествие в Доминикану. Праздновать бракосочетание с гостями влюбленные планируют в ближайшее время. Сергей признался, что первыми об изменениях в личной жизни узнала его бывшая жена и дети. Марина к тому времени уже успела выйти замуж за бизнесмена и уехать из России в Лондон. Несмотря на расстояния, иллюзионист старается часто навещать прежнюю семью и не забывает сыне Владимире и дочке Алине. — уверенно заметил Сергей Сафронов. Кстати, о поле будущего малыша иллюзионист рассказывать журналистам отказался: Фото: Instagram@safronovsergey_
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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