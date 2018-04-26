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Екатерина Климова рассказала, как ей удалось выйти из тяжелой послеродовой депрессии
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Екатерина Климова рассказала, как ей удалось выйти из тяжелой послеродовой депрессии 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Известная актриса Екатерина Климова в недавнем интервью решила поделиться историей о том, как после рождения первого ребенка она столкнулась с тяжелейшей депрессией. Звезда призналась, что после появления на свет ее дочери Лизы, много времени уходило на заботу о ребенке, а в карьере ничего не происходило. И это очень расстраивало актрису. Ситуацию изменила новость об утверждении на роль в сериал «Бедная Настя». — поделилась с журналом «Караван историй» Екатерина Климова. Она уверена, что в тот период, с ней случилось «обыкновенное чудо». Актриса признается, что ей неожиданно помогла вера. — рассказала звезда. Действительно, роль в сериале сделала актрису известной широкой публике. Она все еще продолжала играть в театре, но теперь со всех концов страны поклонники начали присылать ей письма. В результате, новая интересная работа и перемены помогли Екатерине забыть о послеродовой депрессии. Напомним, сейчас Екатерина Климова уже многодетная мама. Осенью совместной дочери актрисы Екатерины Климовой и актера Гелы Месхи исполнилось два года. Екатерина Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи в июне 2015 года (некоторое время до этого влюбленные жили в фактическом браке). От первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым у актрисы есть дочь Елизавета (2002 года рождения). Во втором браке с актером театра и кино Игорем Петренко Екатерина Климова в 2006 году родила сына Матвея, а в 2008-м — сына Корнея. Фото: Instagram / @klimovagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «В Контакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!
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