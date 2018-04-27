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После родов Климова в отчаянии бросилась в церковь
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После родов Климова в отчаянии бросилась в церковь 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Екатерина Климова рассказала в откровенном интервью о том, как ее накрыла сильнейшая послеродовая депрессия. У актрисы руки опустились, и тогда она отправилась в храм молить о помощи.
Екатерина Климова прославилась благодаря роли Натали Репниной в сериале «Бедная Настя». Актриса рассказала о том, как ей досталась эта работа. Тогда Екатерина только родился старшую дочь Лизу и находилась в декрете, однако добиться успеха в работе артистке очень хотелось.
"Года полтора я просидела с Лизой в декретном отпуске: никаких нянек, яслей, только помощь бабушек. И меня накрыла самая настоящая послеродовая депрессия. Я опустила руки, решила, что уже ничего нового со мной в этой профессии не произойдет", — призналась Климова.
Ектерина уверена, что тогда с ней случилось настоящее чудо. «Я человек верующий, но не глубоко воцерковленный. Помню, пришла в храм в отчаянии, стою плачу, поставила свечи всем святым, которых знала, осталась всего одна икона — святой великомученицы Анастасии. Прохожу мимо нее, а у меня есть подруга актриса Анастасия Бусыгина, познакомил нас, кстати, Театр Российской армии. Дай, думаю, Насте за здравие поставлю. Не помню даже, рассказала ей эту историю или до сих пор нет, но в тот же день мне позвонили и сообщили, что я утверждена в сериал „Бедная Настя“. Только через какое-то время, сопоставив два события, поняла: это чудо, которое изменит мою жизнь. Так и случилось», — цитирует Екатерину Климову «Караван историй».
Пробы на фильм длились два года. На протяжении этого времени актриса ждала решения, затем родила, потом ее накрыла депрессия, в разгар которой отец решил отправить ее на отдых, чтобы развеяться. Оттуда Екатерина вернулась сильно загорелой, и тут ей объявили, что ее снова зовут на пробы. Климова испугалась, что ее метаморфоза во внешности может испортить ожидания, попросила отсрочки, однако на ее появлении на пробах настояли. В итоге, Екатерину все же утвердили.
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