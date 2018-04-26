Анна Седокова о сексе и жизни с нелюбимым мужчиной

25 апреля 2018 года состоялось важное событие: Мелания Трамп впервые взяла Дональда Трампа за руку на публике! Событие выдающееся, если учесть, что такого не происходило ранее. #FreeMelania, «just blink twice Melania» — такие комментарии можно найти в Instagram под знаменательным фото супругов.

Откровенно несчастный вид Мелании не может замаскировать ни слава, пришедшая к ней после того, как муж стал президентом США, ни статус первой леди Белого дома. Но всем понятно, ради чего она терпит, не ясно только, надолго ли ее хватит.

Секс и жизнь с мужчиной, который тебе не мил. Сегодня моя тема такова.

Всю жизнь я выбирала мужчин не разумом, а сердцем. Мне всегда казалось, что, поступи я по-другому, все будет обречено на провал, а по факту даже в Википедии написано, что в проигрыше все равно оставалась я. Но что поделать, если я никогда не понимала, зачем жить и спать с мужчиной, которого не любишь.

Тайно наблюдала за такими семьями: они сидели в ресторанах молча, постоянно проверяли телефоны, включали мультики детям и разговаривали исключительно с ними. Я смотрела на этих людей свысока и точно знала, что так жить не хочу.

Дорисовывала в голове, что жена, наверняка, в надежде на скорую встречу с новым тренером, все время убегает в спортзал, а муж немного грустит, но все же приглашает в дорогие рестораны новоприбывших в Москву юных дам, а скорее всего вовсе и не дам. А на людях эти муж и жена, конечно, очень счастливые. Они почему-то тоже всегда смотрели на меня свысока.

Сейчас мне кажется, что быть с таким мужчиной или с похожей женщиной — означает жить стабильно, получая свое гарантированно положенное счастье. Подчеркну: мне кажется. Кажется, что в таких отношениях у тебя точно будут красивые фотографии для светских хроник и хороший рекламный контракт.

Когда-то я думала, что вечерами каждый из них долго сидит в туалете, включая кран с водой в надежде, что партнер заснет раньше, и момент секса в этот вечер будет исключен, а сейчас не знаю, как на самом деле.

Может, долгие годы скакать на мужчине и делать вид, что он — классный, громко стонать, изображая оргазм, а потом так же громко выть в том же туалете — это и есть реальная жизнь? Нормальная такая реальная жизнь.

Или лежать, перебирая в голове дела на завтра, пока он входит в тебя, закрывая глаза не от блаженства, а от нежелания его видеть — это то, что сделает меня правильным человеком? Стерпится же, слюбиться!

Мы с подругами четко решили: пусть мы, возможно, возможно будем бедными, странными, в Zara, но терпеть нелюбимых мужчин не будем. Только вот, чем дольше живу, тем больше понимаю, что воешь ты в итоге одинаково и там и там. Только в первом случае в Tom Ford, а во втором — в Bershka. Так может хватит строит из себя наивных дур и выбрать мужчину разумом?

Вернемся к разговору о первых леди. Интересно, у Жаклин Кеннеди Аристотелем Онассисом были раздельные спальни? Спустя пять лет после смерти своего супруга Джона Кеннеди Джеки вышла замуж во второй раз. Ей — 39, ему — 62, и на тот момент он — самый богатый человек в мире, безусловно, обладающий сильнейшей харизмой.

Брак со всемогущим Аристо мог решить все ее проблемы, материальные в том числе, и она решилась. Единственным человеком, выступившим против этого союза, был брат ее покойного мужа — Бобби Кеннеди. Он открыто заявил, что, пока он жив, Джеки за Онассиса не выйдет. Удивительно, но 5 июня 1968 года Бобби, который уверенно шел к посту президента Соединенных Штатов, был застрелен…

И еще интересное совпадение: после смерти брата у Бобби был роман с Жаклин, женщиной, которую всемогущий Аристо уже наметил себе в жены. Женщиной, которая постаралась выбрать разумом после того, как у нее вырвали сердце.

Запутала я вас? А представляете, как запуталась Жаклин…?