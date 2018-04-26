«Вся сияет»: Ванесса Паради обрела счастье в новых отношениях

Поклонники 45-летней Ванессы Паради не перестают радоваться за нее. Судя по всему, известная французская актриса и певица вновь обрела личное счастье с 44-летним режиссером Самюэлем Беншетри.

Звездная пара познакомилась в 2016 году на съемках фильма «Собака». Ванесса Паради играла в нем главную роль, а Самюэль Беншетри выступал в роли режиссера. По данным СМИ, влюбленные собираются сыграть свадьбу, которая запланирована на 19 июля и должна пройти на острове Иль-де-Ре в Атлантическом океане у побережья Франции. Для Ванессы Паради этот брак будет первым в ее жизни.

Тем временем, Ванесса Паради и Самюэль Беншетри накануне были замечены вместе на открытии фестиваля французского кино Colcoa. Он будет проходить в Лос-Анджелесе до конца мая. Интернет-пользователи заметили, как прекрасно выглядит французская актриса, и решили, что всему виной — ее жених, который постоянно обнимал Ванессу и не скрывал своих чувств от публики. Источник из окружения актрисы и режиссера сообщил, что Самюэль просто потерял голову от своей любимой. А сама Ванесса просто расцветает и хорошеет с каждым днем.

Поклонники в комментариях к этой новости написали много добрых пожеланий в адрес актрисы: «Пусть, наконец, будет счастлива! Не всю же жизнь по Деппу страдать» «Мне кажется, этот парень не заставит страдать Ванессу. Он и правда в нее влюблен» «Ванесса вся сияет от любви! Как я рада за нее!» «Весна! И Ванесса расцвела! Молодеет и хорошеет с каждым днем!» «Пусть в новой семье будет счастье и любовь!».

Стоить напомнить, что Ванесса Паради и Джонни Депп прожили вместе 14 лет, у них есть 18-летняя дочь Лили-Роуз и 15-летний сын Джек. Кстати, после расставания с гражданским мужем, актриса сильно переживала и даже некоторое время находилась в депрессии. Беншетри был официально женат один раз. Его жена трагически погибла в 2003 году. Самюэль воспитывает двух детей: 19-летнего сына Жюля и 10-летнюю дочь Соул.

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