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Алексей Воробьев закрутил новый роман
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Алексей Воробьев закрутил новый роман 

Журнал ОК! 2 часа назад
Алексей Воробьев расстроил преданных фанаток новостью о том, что его сердце снова занято. В своем Инстаграм актер опубликовал пост, в котором проболтался, что у него есть любимая девушка, тем самым разрушив надежды интенет-пользовательниц.
Я просто хотел сделать норм фото. Но она, разговаривая со мной в наушниках, как всегда меня «расколола», и я не смог быть серьёзным на фотке. ВЫВОД! Никогда не пытайтесь делать норм фото, когда разговариваете с любимой девушкой. Всё равно она скажет какую-то хрень в самый драматичный момент и вы начнёте идиотски улыбаться. Короче, всё равно фотка не получится, так что не парьтесь и просто проболтайте от души, — написал актер.
К слову, о своей личной жизни Алексей Воробьев рассказывает редко. Более того, поклонники артиста не видели никого из его девушек лично. В январе прошлого года Воробьев поделился с интернет-пользователями личной драмой. Певец рассказал, что решил сделать любимой сюрприз и специально ради встречи с ней прилетел на один день из США в Москву. Однако менее чем спустя сутки Воробьев взял обратный билет теперь возвращается обратно в Америку уже холостяком. Как оказалось, причиной тому была измена со стороны девушки. В этом году в Инстаграм певца появилось фото с загадочной блондинкой, которую он назвал своей любовью. Позже интернет-пользователи вычислили, то девушка на фото — начинающая певица Настя Кудри, продюсированием которой занялся Воробьев.
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